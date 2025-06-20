Музыкант напомнил, что довольно долгий период выполнял боевые задачи в Харьковской области и в Киеве.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что сейчас он выполняет задачи Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины.

"У меня есть звание, я старший солдат. Так же, как и Сергей, и Дмитрий Жолудь (коллеги по группе - УНИАН)… У нас есть УБД, мы - участники боевых действий, конечно... Пока выведены в распоряжение... нам задачи ставит ГУР", - отметил музыкант в интервью Маричке Падалко.

Тополя напомнил, что довольно долгий период они выполняли боевые задачи в Харьковской области и в Киеве в составе батальона.

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Говоря же о том, чем они сейчас занимаются, фронтмен "антител" уточнил:

"Это и меры, направленные на российскую контрпропаганду… коммуникация, информационная работа, публичные мероприятия, работа с десижн-мейкерами в Британии, в Соединенных Штатах, конкретно встречи с сенаторами, буквально походы по кабинетам тех, кто принимает законы в Соединенных Штатах. Такое было. Это и события в рамках проекта "Культура против войны", это и концерты".

По словам Тополи, один из неизменных месседжей, которые они продвигают за границей, - освобождение украинский военнопленных.

Напомним, Тарас Тополя также рассказал о травмах после службы.

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