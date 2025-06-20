Исследователи рассказали, что это усугубляет климатический кризис.

Учёные зафиксировали сокращение площадей облачного покрова на нашей планете, который помогает отражать солнечную энергию обратно в космос. Это усиливает накопление избыточного тепла на Земле, вызванного климатическим кризисом.

Результаты нового исследования могут дать ключ к разгадке резкого скачка глобальных температур в 2023 и 2024 годах — этот скачок побил все рекорды и шокировал учёных, пишет The Guardian.

Учёные из NASA и двух университетов проанализировали два типа спутниковых данных, фиксирующих облачность и изменения в количестве солнечной энергии, удерживаемой планетой. Наиболее отражающие облака — плотные облачные покровы — чаще всего встречаются на более высоких широтах, ближе к полюсам. Именно в этих регионах площадь облаков за последние 24 года уменьшилась на 1,5–3% за десятилетие.

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Профессор Кристиан Якоб из Университета Монаша в Австралии, один из авторов исследования, объяснил, что крупные ветровые системы смещаются в сторону полюсов, в результате чего облачность "сжимается". Эти изменения, по его словам, соответствуют прогнозам компьютерных моделей, моделирующих последствия роста концентрации CO₂ в атмосфере — в основном из-за сжигания ископаемого топлива.

"Модели предсказывали такие изменения в основных ветровых системах, так что сам факт смещения не стал сюрпризом", — отметил Якоб.

Нашей планете критически важны облака

Облака могут как отражать солнечную энергию обратно в космос, так и способствовать удержанию тепла у поверхности Земли. Например, тёплые ночи часто сопровождаются сплошной облачностью. Но, по словам Якоба, в целом облака охлаждают планету, поэтому их сокращение оказывает "нагревающий эффект".

Профессор Мэтт Ингленд, один из ведущих климатологов из Университета Нового Южного Уэльса (не участвовавший в исследовании), добавил: "Облака — ключевой элемент энергетического баланса Земли. Любое изменение облачности будет сильно влиять на то, как будет развиваться антропогенное изменение климата".

Он отметил, что исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, помогает объяснить рекордные температуры на суше и в океане в 2023 и 2024 годах, которые, по его словам, "вышли за все рамки".

Резкий температурный скачок за последние годы - что известно

Климатологи до сих пор пытаются выяснить причины произошедшего. Некоторые предполагают, что причиной стало снижение выбросов диоксида серы от международного судоходства — частиц, которые тоже отражают солнечное излучение и способствуют осветлению облаков.

Среди других возможных факторов: уменьшение количества пыли, переносимой ветром над северной Атлантикой, которая может охлаждать регион, а также повышение содержания водяного пара в атмосфере — мощного парникового газа — после подводного вулканического извержения у Тонга в 2022 году.

Доктор Мартин Джукер (также из UNSW), изучавший последствия извержения, отметил, что климатические модели с трудом воспроизводят реакцию облаков на потепление, и поэтому новое исследование будет полезным для их доработки. Это пример так называемой "климатической обратной связи", когда облака реагируют на изменения, вызванные ростом концентрации парниковых газов.

Однако Джукер сомневается, что изменение облачности за последние 20 лет может полностью объяснить резкий скачок температуры в 2023 году.

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Кроме того, раньше мы рассказывали, что Еврокомиссия посоветовала странам ЕС начать потихоньку экономить воду. Странам-членам ЕС рекомендуется сократить использование воды минимум на 10% в течение пяти последующих лет.

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