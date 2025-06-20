Вадефуль объяснил, как Запад должен принудить Путина к мирным переговорам.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил опасения, что конфликт между Израилем и Ираном отвлекает внимание от войны в Украине. При этом он подчеркнул, что его страна не забывает об Украине.

В интервью Spiegel, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли его снижение внимания к войне в Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке, Вадефуль ответил утвердительно.

"Да, беспокоит. Мы не забываем об Украине. И то же самое касается других вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф, таких как в Судане и Южном Судане, где есть массовые жертвы", - подчеркнул он.

Видео дня

При этом он подчеркнул, что чем последовательнее будет политика Запада в отношении России, тем больше вероятность, что Владимир Путин согласится на переговоры.

"Это означает, что мы также не должны прекращать военную поддержку: мы должны продолжать помогать Киеву. Это необходимо для нашей свободы", - подчеркнул он.

При этом Вадефуль не ответил прямо на вопрос, ожидает ли он нового наступления России в Украине этим летом, подчеркнув, что "каждый дополнительный день этой войны ужасен".

"Европейцы настроены решительно, но наши действия будут более эффективными, если мы будем тесно координировать свои действия с США. Если это удастся, Путин будет готов к переговорам очень быстро", - отметил он.

Он также оценил возможность прямых переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, отметив, что для этого должны быть соблюдены условия.

"Во-первых, мы, европейцы, должны решить, что переговоры с руководством в Москве имеют смысл. Нет недостатка в предложениях о переговорах с Украиной. Чего не хватает, так это воли Путина прекратить свои атаки", - сказал Вадефуль.

Война в Украине - новости

Ранее издание Welt озвучило три сценария, по которім может завершиться война в Украине. Если западные страны начнут массово снабжать Украину современными вооружениями, и ужесточат санкции против России, то Украина останется суверенным государством, только Крым и, возможно, некоторые другие регионы временно останутся под контролем России.

Однгако, как указывает издание, такой сценарий весьма маловероятен. Гораздо более возможны два других. Например, когда США откажутся от поддержки Украины, и наша страна потеряет до 20% территорий и останется без выхода к морю.

Наиболее вероятным аналитики считают сценарий, аналогичный замороженному конфликту между Северной и Южной Кореей. Конфликт заморозят по линии фронта, будет создана обширная демилитаризованная зона, и мирного договора не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: