Огурцы неожиданно начали дорожать: сколько стоит килограмм в Украине

За неделю овощ подскочил в цене в среднем на 13%.

После резкого снижения цен в Украине на прошлой неделе огурец снова начал дорожать. На рынке сократилось предложение овоща, потому что в теплицах массово проводятся зачистки перед подготовкой ко второму севообороту.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что цены на тепличные огурцы находятся в пределах 30-50 грн/кг ($0,72-1,20/кг), что в среднем на 13% дороже, чем на прошлой рабочей недели.

В то же время тепличный огурец в Украине стоит в среднем на 16% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. При этом не исключено, что дальнейшее удорожание огурца может оказать негативное влияние на объемы сбыта овоща.

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Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В АТБ овощ продают по 49,95 грн/кг.

При этом в Varus огурцы можно купить по 49,90 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 45,60 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине начала дорожать ранняя капуста, потому что овощ ранних сортов почти закончилась, а более поздние сорта еще в продажу не поступили. При этом понемногу дешевеет ранний картофель.

Что касается фруктов и ягод, то в этом сегменте снижаются цены на клубнику, а цены на черешню все еще достаточно высокие - 120-280 гривень за килограмм.

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