По его словам, такие переговоры ведутся прямо сейчас.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверяет, что уже очень скоро достигнет полного прекращения огня между Россией и Украиной.

Как передает CNN, с таким заявлением он выступил в Овальном кабинете. Политик сказал журналистам, что прямо во время их разговора ведутся переговоры "о разделе территории" между двумя странами. Он хочет прекратить войну, чтобы "остановить убийства и сэкономить американские деньги":

"Мы очень скоро достигнем полного прекращения огня в российско-украинской войне. У нас будет договор, и мы ведем переговоры о нем. Договор с точки зрения раздела земель и т.д., и т.п. Он обсуждается, пока мы разговариваем".

В то же время Трамп отказался сказать, рассматривает ли возможность введения санкций против России за продолжение нападений на Украину. На соответствующий вопрос журналистки он лишь сказал: "Ну, они воюют друг против друга".

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Прекращение огня в Украине

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки предложили ввести 30-дневное перемирие на фронте. Украина сразу согласилась, однако Россия выдвинула ряд своих условий.

Так, кремлевский правитель Путин хочет, чтобы на время "перемирия" Запад прекратил поставлять Украине оружие и разведывательную информацию, а украинская власть остановила мобилизацию и подготовку новых бойцов.

После телефонного разговора Трампа и Путина стало известно, что Россия якобы прекратит атаки на украинскую энергетику. После этого РФ активизировала массированные беспилотные удары по Украине.

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