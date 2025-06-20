Коваленко советует не оставаться дома во время тревоги, а идти в бомбоубежище, подвал, паркинг, метро.

С момента предыдущей массированной атаки по Украине россияне могли накопить уже до 470 дронов для нового удара. Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Shahed-136/"Гербера"/"Пародия"... процесс накопления. В ночь на 18 июня РОВ (российские оккупационные войска, - ред.) применили 58 дронов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия". В ночь на 19 июня - 104 дрона. В ночь на 20 июня - 86 дронов. Таким образом, только за эти 3 дня накопленный, неизрасходованный запас может составлять от 200 до 290 дронов, что с учетом суточного производства позволяет на 4-й день иметь накопленный боезапас в 350-470 дронов", - пояснил он.

Коваленко отметил, что если тенденция правильная, то в ближайшее время может быть осуществлен массированный налет.

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"В зоне повышенной угрозы остается Киев, налеты на который могут осуществляться по мере накопления боезапаса, в промежутках 3-4 дня - неделя. Но, думаю, все же системность была для столицы выбрана в недельные промежутки", - уточнил эксперт.

Он посоветовал не оставаться от время тревоги дома, а отправляться в бомбоубежище, подвал, паркинг, метро.

"Две стены для БЧ (боевая часть, - ред.) массой 90 кг - уже не спасительный барьер. Всегда имейте при себе рюкзак, сумку, что угодно с важными документами. Собранность и сосредоточенность - это то, что украинцам сейчас нужно как никогда. Не относитесь к угрозе легкомысленно "ко мне не прилетит!", - написал Коваленко.

Он добавил, что враг пытается сломать украинцев такими ударами.

"РОВ не достигают существенных результатов на поле боя и пытаются давить на нас, морально и психологически истощая. Наши ребята побеждают врага на поле боя, своей стойкостью и твердостью, мы победим врага в тылу, сохраняя свои жизни и лица", - подчеркнул эксперт.

Россияне терроризируют Киев

Как писал ранее УНИАН, в ночь на 17 июня российские оккупанты запустили по Украине 472 средства воздушного нападения - дроны и ракеты. Основное направление удара - город Киев. Взрывы в столице были слышны с вечера до утра. Коваленко в тот день не исключил, что в Кремле решили еженедельно терроризировать Киев концентрированными массированными атаками ракет и ударных беспилотников, а в промежутках - другие города Украины. По его мнению, россияне имеют достаточно средств для реализации такого плана.

Коваленко отметил, что в ночь на 17 июня страна-агрессор нанесла по Украине очередной комбинированный удар, который был концентрированным налетом, который можно сравнить с ковровой бомбардировкой города и комбинированным ракетным ударом ограниченного характера.

Он отметил, что предыдущий концентрированный удар по Киеву был в ночь на 10 июня, то есть за неделю до того. Это может свидетельствовать о том, что у агрессора "расписан заранее был системный план - еженедельно терроризировать Киев, а в промежутке - отдельно взятые города Украины".

Украине сейчас нужно найти скорейшее решение для нового вызова, отметил Коваленко.

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