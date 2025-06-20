В Воздушных силах рассказали о нюансах, которые учитываются при отражении атак "шахедов".

Украине надо развивать дроновое ПВО, в том числе и направление дронов-перехватчиков, но без мобильных огневых групп (МОГ) не обойтись. Об этом сказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Киев24.

"Нам надо усиливаться против средств нападения врага тем, чем можем, совершенствовать нашу ПВО и применять инновационные подходы к сбиванию именно ударных БПЛА, которых становится все больше. Это про дроновое ПВО и средства, которые могут перехватывать те же самые шахеды, дроны-разведчики - дроны-перехватчики", - отметил он.

По словам Игната, дроны-перехватчики уже давно работают на фронте. На линии боевого соприкосновения Сухопутные войска и другие подразделения Сил обороны, в том числе Воздушные силы применяют их против дронов-разведчиков.

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"Но и внутри страны уже есть результаты по сбитию (дронами-перехватчиками) именно ударных БПЛА типа "шахед". Естественно, что нужно это направление масштабировать, набирать специалистов на должности операторов дронов-перехватчиков. Таким образом масштабируя это и в тылу, где противник часто атакует именно этими средствами", - говорит он.

Он отметил, что развитие дронов-перехватчиков усилит средства противодействия ПВО, которые уже внедрены и от которых нельзя отказываться.

"Это тоже не может быть единственным способом сбивания. Его надо наращивать, чтобы увеличить показатели сбивания именно дронов. Но здесь не обойтись без малого ПВО, мобильных огневых групп и их не списывают ни в коем случае со счетов, потому что опустится враг ниже, а сейчас он поднял выше свои "шахеды" - это одно, но если снова задаст параметры для полета "шахедов" низкие, то соответственно эффективность мобильных огневых групп будет тоже высокой. Поэтому все способы будут применяться в соответствии с обстановкой, которая складывается. В соответствии с районом, направлением выполнения задач. И погодные условия тоже имеют ключевую роль в отражении воздушных нападений", - пояснил Игнат.

Он напомнил, что сегодня противостоят вражеским дронам наши системы РЭБ, мобильные огневые группы, работает малое ПВО - ПВО Сухопутных войск, ракетные войска Воздушных сил, дроновое ПВО, работает авиация в виде вертолетов и истребителей.

"Все эти средства действуют в соответствии с обстановкой. Таким образом процент сбития может быть сегодня больше у авиации, а на следующий день - больший процент может быть именно у МОГ. Но как видим, тенденция по развитию дронового ПВО есть и, соответственно, понемногу увеличиваются результаты отражения воздушного нападения "шахедов" и этим способом (дронами-перехватчиками)", - прокомментировал Игнат.

Атаки российских дронов - новости

Как сообщал УНИАН, Россия увеличила темпы производства дальнобойных дронов до 5 тыс. единиц в месяц. Половина из них являются настоящими "Шахедами", а другая половина - имитаторами.

Сергей "Флеш" Безкрестнов - специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки отметил, что россияне постоянно экспериментируют при воздушных нападениях, выискивают новую тактику, выискивают коридоры, в частности чтобы обойти наши мобильные огневые группы изменили высоту "шахедов" и тому подобное.

По словам "Флеша", для противодействия дронам врага надо в частности масштабировать новое средство - это зенитные дроны-перехватчики. Речь об отдельном ряде FPV-дронов - могут разгоняться до скорости 300 километров в час, догоняя "Шахэды" и взлетая на разные высоты.

"Флеш" отметил, что россиянам ничто не мешает увеличить производство "шахедов" еще вдвое или втрое. И поэтому не исключено, что однажды россияне запустят не 300-400 "шахедов" за вечер, а 800. И к этому украинская оборона должна быть готова заранее.

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