Виктор отметил, что не стоит верить тому, что рекламируют в сети.

Известный украинский певец и лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк стал жертвой мошенников.

Не секрет, что недавно артист похудел на 30 килограммов. Помогли ему в этом отказ от алкоголя, сбалансированное и полезное питание, а также физическая активность. Однако мошенники в сети решили заработать деньги на его похудении. Так преступники с помощью искусственного интеллекта создали видео, где якобы певец рекламирует препарат для похудения.

"Несколько знакомых купили по два-три курса, потому что это было дешевле. Непонятная субстанция, какие-то травы или порошки. Говорю: "Зачем вы это покупали?". А мне: "Ты рассказывал". Когда ты выпил 18 баночек ф*гни, звонишь и рассказываешь, что оно не работает", - рассказал Виктор в проекте "ЖВЛ представляет".

Видео дня

Бронюк пытался найти мошенников и наказать их. Артист даже наткнулся на их след, но не удалось довести это дело до конца.

"Докопались до Львова, какая-то организация. А потом оно где-то убегает за границу или непонятно куда. Это почти нереально отследить. Я понимаю, если привлечь киберполицию и еще какую-то историю... Но есть сегодня более важные дела. Однако я ничего не рекламирую. Это все мошенники!" - подчеркнул артист.

Напомним, ранее жена Евгения Кошевого стала жертвой мошенников.

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