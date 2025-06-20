Звезда уже не скрывает свой новый статус.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк подтвердила информацию, что стала мамой.

После того, как блогер-сплетник Богдан Беспалов рассказал, что звезда родила первенца, она решила не держать долго интригу. Новоиспеченная звездная мама уже опубликовала первые фото с малышом в своем Instagram, сделанные во время выписки из роддома.

"Сын", - лаконично подписала кадры Леся и добавила смайлик в виде белого сердечка.

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К слову, на снимках Никитюк позирует с сыном, имя которого пока не рассекречивает, и со своим избранником - военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Кстати, мужчина также написал о пополнении в семье в своем Instagram.

Реакция сети

Подписчики и коллеги Леси поздравили ее с новым статусом под постом:

"Лесюня! Какое счастье! Поздравления вашей семье", - написала Надя Дорофеева

"Поздравляю! Много молока, тихих ночей, без коликов и газиков, кайфуй Лесюня - первый год самый сладкий", - добавила актриса Анна Саливанчук

"Поздравляю! Пусть будет самым счастливым", - написала Юлия Санина.

Напомним, ранее телеведущая Леся Никитюк напугала состоянием своего любимца.

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