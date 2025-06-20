Известная украинская телеведущая Леся Никитюк подтвердила информацию, что стала мамой.
После того, как блогер-сплетник Богдан Беспалов рассказал, что звезда родила первенца, она решила не держать долго интригу. Новоиспеченная звездная мама уже опубликовала первые фото с малышом в своем Instagram, сделанные во время выписки из роддома.
"Сын", - лаконично подписала кадры Леся и добавила смайлик в виде белого сердечка.
К слову, на снимках Никитюк позирует с сыном, имя которого пока не рассекречивает, и со своим избранником - военнослужащим Дмитрием Бабчуком.
Кстати, мужчина также написал о пополнении в семье в своем Instagram.
Реакция сети
Подписчики и коллеги Леси поздравили ее с новым статусом под постом:
- "Лесюня! Какое счастье! Поздравления вашей семье", - написала Надя Дорофеева
- "Поздравляю! Много молока, тихих ночей, без коликов и газиков, кайфуй Лесюня - первый год самый сладкий", - добавила актриса Анна Саливанчук
- "Поздравляю! Пусть будет самым счастливым", - написала Юлия Санина.
Напомним, ранее телеведущая Леся Никитюк напугала состоянием своего любимца.