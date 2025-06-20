Эксперт посоветовала, чем можно заменить это прилагательное в зависимости от ситуации.

Иногда каждый из нас сталкивается с чем-то неприятным или отвратительным. В такие моменты на ум сразу приходит слово "мерзкий". Однако его употребление является некорректным.

Мы узнали, какой синоним к слову "мерзкий", а также чем можно его заменить. Оказалось, что существует немало точных, которыми можно воспользоваться, чтобы говорить грамотно.

Как иначе сказать мерзкий - синонимы

По словам языковеда Ларисы Чемерис, в этом случае прослеживается синонимия на высшем уровне. Вместо "мерзкий" она советует сказать:

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мерзенний,

мерзотний,

гидкий,

огидний,

паскудний.

Как видим, существует как минимум пять вариантов прилагательных с таким значением.

"К каждой ситуации можно подобрать именно то слово, которое лучше всего будет подходить. Если речь идет о поступке, тогда правильно говорить підлий, гидотний или негідний", - посоветовала Чемерис.

Благодаря этому больше не будет проблемы, как правильно сказать мерзкий на украинском.

Ранее УНИАН рассказывал, как сказать вызывающее поведение на украинском. Языковед Чемерис предложила сразу три интересные фразы и пять прилагательных, которые пригодятся.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

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