Иногда каждый из нас сталкивается с чем-то неприятным или отвратительным. В такие моменты на ум сразу приходит слово "мерзкий". Однако его употребление является некорректным.
Мы узнали, какой синоним к слову "мерзкий", а также чем можно его заменить. Оказалось, что существует немало точных, которыми можно воспользоваться, чтобы говорить грамотно.
Как иначе сказать мерзкий - синонимы
По словам языковеда Ларисы Чемерис, в этом случае прослеживается синонимия на высшем уровне. Вместо "мерзкий" она советует сказать:
- мерзенний,
- мерзотний,
- гидкий,
- огидний,
- паскудний.
Как видим, существует как минимум пять вариантов прилагательных с таким значением.
"К каждой ситуации можно подобрать именно то слово, которое лучше всего будет подходить. Если речь идет о поступке, тогда правильно говорить підлий, гидотний или негідний", - посоветовала Чемерис.
Благодаря этому больше не будет проблемы, как правильно сказать мерзкий на украинском.
Ранее УНИАН рассказывал, как сказать вызывающее поведение на украинском. Языковед Чемерис предложила сразу три интересные фразы и пять прилагательных, которые пригодятся.
Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования.
Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.