Теперь расстоянием между двумя популярными французскими городами можно будет преодолеть всего за 3 часа 20 минут.

Французскую столицу Париж соединили новым прямым высокоскоростным поездом з портовым городом Марсель на юге страны, который в последние годы набирает все большую популярность среди туристов.

Как пишет Daily Express, оператором перевозок выступила итальянская железнодорожная компания Trenitalia, которую в прошлом году признали лучшей в Европе. Первый рейс по маршруту "Париж – Марсель" отправился в путь 15 июня 2025 года.

Поезд преодолевает примерно 750 километров между городами в среднем всего за 3 часа 20 минут, а цены на билеты стартуют от 23 евро. Для сравнения, поездка на автомобиле между Парижем и Марселем занимает около 7 часов.

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Поезда по этому маршруту будут отправляться в течение дня из Парижа с 5:55 до 19:04, а из Марселя – с 6:52 до 18:49 вечера.

Железнодорожный маршрут будет курсировать между Лионским вокзалом Парижа и марсельской станцией Сен-Шарль, с остановками в Лионе, Авиньоне и Экс-ан-Провансе.

Новая услуга итальянской компании является прямым конкурентом маршрута, предлагаемого национальной государственной железнодорожной компанией Франции SNCF. Большая конкуренция может означать лучшие цены для путешественников, прогнозируют эксперты.

"Новое сообщение "Париж – Марсель" еще больше расширяет сеть Frecciarossa во Франции, также удовлетворяя потребности тех, кто ищет быстрый, комфортный и более экологичный способ путешествовать. Предложение Trenitalia France будет все больше удовлетворять потребности тех, кто выбирает поезд для работы, учебы, отдыха и туризма", – отметил генеральный директор Trenitalia France Марк Капосциутти.

Кроме того, в скором времени Trenitalia планирует запустить еще два новых рейса из Парижа: во французский Лион и итальянский Миланом.

Другие новые маршруты поездов в Европе

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года немецкий Берлин и французский Париж соединили прямым скоростным поездом, который дает туристам возможностьпутешествовать между двумя столицами быстрее, чем когда-либо.

Тем временем, с декабря 2026 года запланирован запуск высокоскоростных поездов Frecciarossa, которые соединят Германию, Австрию и Италию.

В свою очередь Eurostar в ближайшие годы планирует запустить новые рейсы из Великобритании в Германию и Швейцарию.

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