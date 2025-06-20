Гимнастка уличила Катерину Мотрич в разжигании языкового конфликта.

Украинская гимнастка Влада Никольченко раскритиковала призыв "убить в себе все российское" ведущей Катерины Мотрич - вдовы погибшего на войне актера Юрия Фелипенко.

Спортсменка гневно отреагировала на соответствующую речь Катерины на похоронах мужа, записав несколько видео для Instagram-stoories.

"Знаете, я бы могла промолчать, но все же выскажусь. Сейчас в меня кто-то кинет помидорами, яйцами, отпишутся. Пожалуйста, сделайте это уже. Но я просто не понимаю людей, которые столько лет разгоняют вот этот "мовный" скандал. Типа, те, кто говорит на русском, - это вообще не люди. Их надо выгнать из страны и лишить гражданства…", - заявила Никольченко.

При этом она, перейдя на украинский добавила, что на обоих языках говорит одинаково хорошо:

"Мне вообще поф*г, на каком разговаривать".

По мнению спортсменки, проблема - в самом разжигании языкового конфликта.

"Вы сами отбиваете людям желание переходить на любой язык. Вы это понимаете? Это просто ужас какой-то, честно. Меня сегодня это очень выбесило. Не будем тыкать пальцами, но это уже не первый раз. Я отписалась от человека - и мне стало легче", - сказала спортсменка.

Напомним, ведущая Катерина Мотрич на похоронах мужа Юрия Фелипенко обратилась к присутсвующим с такими словами: "Убейте в себе все российское, забудьте навсегда этот язык и эту культуру, потому что только из-за России мы сейчас все вынуждены быть здесь".

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