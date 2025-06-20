Песков заявил, что дату следующего раунда мирных переговоров Россия и Украина определят совместно.

Россия планирует продолжать свою "специальную военную операцию в Украине" для достижения своих целей. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время Петербургского международного экономического форума, сообщают российские СМИ.

Так, по его словам, пока политико-дипломатические средства урегулирования ситуации в Украине невозможны, поэтому Россия будет продолжать достигать своих целей прежними методами.

Он также прокомментировал возможность следующего раунда мирных переговоров, отметив, что Россия и Украина определят дату совместно.

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Пресс-секретарь Путина также добавил, что "разговоры об украинском урегулировании не могут осуществляться в публичной плоскости, они должны идти в режиме тишины".

Комментируя отношения РФ и США, Песков также заявил, что общение Москвы по различным каналам с Вашингтоном продолжается, в том числе и по теме войны Ирана и Израиля.

Также он добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп сходятся во мнении, что их встреча будет "необходима в перспективе".

Позиция России в войне

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским. При этом он снова выразил сомнения в легитимности украинского лидера.

Также Путин заверил, что Россия якобы "пытается закончить боевые действия в Украине". Он добавил, что новый раунд переговоров между украинской и российской сторонами может состояться после 22 июня.

Также российский диктатор цинично прокомментировал атаку РФ по Киеву 17 июня, в результате которой погибло 28 человек.

"Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам об этом что-то сказать. Они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны. Удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса", – выдал правитель РФ.

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