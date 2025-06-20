Беспилотники оснащены системами автоматического обнаружения и распознавания целей.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс"Светловод". Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что дроны комплекса "Светловод" построены на прочной раме, имеют высокопроизводительные двигатели, емкостные легкие аккумуляторы.

"Эти "птички" имеют оптоволоконный канал управления, доставляют боевой заряд на расстояние нескольких десятков километров. Беспилотники оснащены системами автоматического обнаружения и распознавания целей. В зависимости от комплектации могут быть оборудованы дневными или ночными камерами. "Светловод" разворачивается в боевое положение за несколько минут", - говорится в сообщении.

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В Минобороны также проинформировали, что с начала 2025 года к эксплуатации в войсках было допущено более 60 образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления.

Военные получили идеального охотника за вражескими дронами: что известно о Chief-1

Как сообщал УНИАН, в начале июня Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1.

Этот дрон предназначен для поражения летательных аппаратов или живой силы противника с модуля поражения патронами со шротом.

Chief-1 имеет легкую и прочную раму, мощные двигатели, высокую маневренность, удачную конструкцию для воздушного боя. Беспилотники оборудованы системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели. Могут осуществлять выстрелы в ручном или автоматическом режиме. Chief-1 уничтожают вражеские FPV, бомберы, отдельные образцы корректировщиков, разведчиков.

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