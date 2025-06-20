Возобновление массированных ударов по энергетике может привести к новым ограничениям в поставках электроэнергии.

Если нынешняя ситуация в энергетике сохранится, то украинцам не грозят отключения света зимой. Об этом во время своего выступления в Верховной Раде заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"При прохождении следующего отопительного сезона мы не видим вообще рисков ограничений при сегодняшней ситуации в энергетике", - заявил государственный деятель.

В то же время он отметил, что возобновление массированных ударов может привести к новым ограничениям в поставках электроэнергии.

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"Понятно, что возобновление массированных ударов может повлиять на работу генерации и передачи, и распределения электроэнергии", - считает министр.

Галущенко напомнил, что в прошлом году россияне совершили 33 массированных удара по энергосистеме Украины, применив тысячи дронов и ракет.

По его словам, ключевую нагрузку во время отопительного сезона будет нести атомная генерация, которая в пиковые моменты генерирует до 60% всей электроэнергии. При этом он добавил, что ремонты на АЭС спланировали таким образом, чтобы зимой все девять блоков, которые действуют на подконтрольной Киеву территории, работали полным составом.

Что касается тепловой генерации и гидроэнергетики, то объекты получили существенные повреждения в результате ударов россиян, но сейчас продолжаются ремонтные работы и наблюдается положительная динамика.

Галущенко добавил, что Украина нуждается в импортном газе - "не менее 4,6 миллиардов кубов", а на сегодня уже законтрактовано 2,9 миллиардов.

Удары по энергетике - к чему готовиться украинцам

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Москва планирует удары против украинской энергосистемы. Соответствующие данные имеют разведки партнеров нашего государства. Новые удары могут быть "менее заметными для мира", ведь сейчас много внимания в мире уделено Ближнему Востоку.

По словам бывшего представителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева, россияне хотят максимально разрушить энергетику и подготовка уже началась.

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