Артистка откровенно рассказала о личном.

Известная украинская певица Оля Цибульская рассказала, хочет ли во второй раз стать мамой.

По словам артистки, она уже обсуждала тему пополнения в семье с мужем. Однако пока не решается беременеть и объяснила причину.

"Я никак не решусь на второго ребенка, хотя я понимаю, что время идет и я точно не хочу танцевать на выпускном у своей дочери, дай Бог, с капельницей под рукой. Мне бы хотелось быть как сегодня - секси, но я не готова сейчас", - отметила Оля в интервью Мирославе Мандзюк.

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Она также добавила, что это решение они приняли с мужем Сергеем из-за войны.

"Из-за войны... Мы приняли решение, что мы здесь с Нестором, но быть беременной, переживать эти все бессонные ночи, стрессы, скачки сейчас гормональные, которые происходят... В общем, носить под сердцем ребенка и отвечать за его здоровье - очень трудно в этом времени, но глобально я бы хотела еще, наверное, ребенка, но я не готова и время идет", - подчеркнула певица.

К слову, Оля Цибульская уже много лет в браке с Сергеем Грисюком, которого она долгое время не показывала публично. Сейчас пара воспитывает общего сына Нестора, которому 10 лет.

Напомним, ранее Оля Цибульская призналась, что едва не развелась с мужем из-за советов коллег.

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