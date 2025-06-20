Несмотря на отсрочку решения Белого дома относительно непосредственного участия США в ирано-израильской войне, участники рынка опасаются перебоев в поставках нефти.

Цены на нефть марки Brent в пятницу, 20 июня, упали почти на 2 доллара после того, как Белый дом отложил решение об участии США в ирано-израильском конфликте, но остаются в плюсе по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,89 доллара, до 76,96 доллара за баррель. Зато стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в июле выросла на 53 цента, до 75,67 доллара за баррель. Стоимость американской нефти с поставкой в августе выросла на 17 центов, до 73,67 доллара за баррель.

19 июня цены выросли почти на 3%, поскольку Израиль бомбил ядерные цели в Иране, а Тегеран выпустил ракеты и беспилотники по израильской территории после того, как ночью атаковал больницу.

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Вместе с тем, заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп решит в течение двух недель, вмешается ли Америка в ирано-израильскую войну или нет, развернуло цены на европейский нефтяной эталон Brent вниз.

Издание напоминает, что через Ормузский пролив вдоль южного побережья Ирана проходит от 18 до 21 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, и существует широкое беспокойство, что боевые действия могут повлиять на поставки сырья.

"Двухнедельный срок" - это тактика, которую Трамп использовал и в других ключевых решениях. Часто эти сроки истекают без конкретных действий, что приводит к тому, что цена на нефть остается высокой и потенциально может закрепить недавний рост", - сказал аналитик IG Тони Сикамор.

Цены на нефть - последние новости

Накануне цены на нефть упали на фоне неопределенных сигналов от президента США Дональда Трампа относительно потенциального вмешательства Вашингтона в израильско-иранский конфликт.

В то же время, по данным СМИ, США готовятся к непосредственному участию в ирано-израильской войне.

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