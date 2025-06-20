По городу и области объявлено штормовое предупреждение.

На пятницу, 20 июня, во Львове ожидается ветреная погода. Из-за непогоды синоптики Львовского регионального центра по гидрометеорологии объявили повышенный уровень опасности.

"По городу Львову 20 июня днем порывы северо-западного ветра 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

Также местами порывы будут и по территории Львовской области.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

20 июня погоду на Львовщине будет определять юго-восточная периферия антициклона над Северным морем.

Из-за этого по Львовской области ожидается переменная облачность. Без осадков, только вечером местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер будет 9 - 14 м/с, днем местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Воздух прогреется до +16°...+21°.

Во Львове также ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь вечером пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный, 9 - 14 м/с, днем порывы усилятся до 15 - 20 м/с. Температура ночью +7°...+9°, днем воздух максимально прогреется до +18°...+20°.

Видимость хорошая. Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха уменьшится.

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