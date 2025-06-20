Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что стремление Национального банка Украины (НБУ) обеспечить ценовую стабильность после снижения угроз жизни граждан критически важно для будущего страны. Об этом сообщает Reuters.

"Вы четко заявляли публично, что после уменьшения рисков для безопасности и при наличии соответствующих макроэкономических условий вы вернетесь к традиционному режиму таргетирования инфляции", - заявил Бейли во время своего визита в Киев.

Отметим, что под термином "ценовая стабильность" понимают поддержание центральным банком устойчивой и низкой инфляции в долгосрочном периоде.

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В идеале ценовая стабильность может означать нулевую инфляцию, однако по ряду причин, в частности из-за погрешностей статистики и задержек в обновлении информации, центробанки обычно не стремятся достичь нулевого прироста цен.

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Недавно НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. По мнению специалистов, это должно поддержать валютный рынок и нормализовать инфляционные ожидания, что "будет способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления".

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что ключевой риск для инфляционной динамики и экономического развития Украины - ход полномасштабной войны.

Также в Нацбанке спрогнозировали рост цен. По словам Пышного, летом инфляция будет снижаться по широкому спектру товаров и услуг.

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