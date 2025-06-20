Тнмпература будет на несколько градусов ниже нормы.

На выходных, 21 и 22 июня, в большинстве областей Украины ожидается прохладная и неустойчивая погода. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, будут преобладать воздушные массы с севера. Из-за активизации атмосферных фронтов и циклонической деятельности прогнозируется достаточно холодная погода, порывистый ветер и периодическое выпадение дождей. Температура также особо не порадует.

"Среднесуточная температура во многих регионах окажется на 4 - 6 °С ниже средних многолетних показателей", - говорит Кибальчич.

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По его данным, только в южных областях страны и в Крыму, а также на Закарпатье погода будет ощутимо теплее и более стабильной.

Погода на завтра - прогноз на 21 июня

Укргидрометцентр прогнозирует, что 21 июня в Украине будет облачно с прояснениями.

Ночью в северных, Черкасской и Кировоградской областях, а днем в Украине, кроме запада, ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +8°...+13°, на побережье морей - до +17°. днем воздух прогреется до +16°...+21°, в Карпатах будет +13°...+18° и только в южной части и на Закарпатье температура повысится до комфортных +24°.

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