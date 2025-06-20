Windows 11 почти догнала "десятку": разрыв сократился до 1% / фото Microsoft

Как показывают данные аналитического агентства Statcounter, разрыв между Windows 11 и W10 сократился до исторического минимума. Пользователи все чаще оставляют старую версию операционной системы от Microsoft в пользу актуальной ОС.

На начало июня 2025-го доля Windows 11 достигла своего пика в 47,73%, тогда как Windows 10 удерживает 48,92% рынка. Таким образом, разница составляет всего 1,19%, и если тенденция сохранится, смена лидера – вопрос ближайшего времени.

Одной из наиболее очевидных причин всплеска популярности Windows 11 считается окончание поддержки "десятки", которое намечено на 14 октября. Пользователи активнее переходят на новую систему – либо вместе с покупкой нового ПК, либо модернизируя уже имеющееся железо, которое соответствует требованиям.

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Для сравнения: год назад, в июне 2024 года, Windows 10 занимала около 66% рынка, в то время как на долю Windows 11 приходилось меньше 30%. С тех пор обе системы постепенно сближаются в статистике.

Для тех, кто не торопится с обновлением, Microsoft впервые предложит 12-месячное продление предоставления патчей безопасности для Windows 10 за 30 долларов. Но купить такую поддержку можно будет лишь на один год без возможности дальнейшего продления.

Windows 11 почти обошла "десятку" по популярности

К слову, Windows 11 уже давно является самой популярной ОС в Steam. В июне 2025-го общая доля 11-ки составляет 60%. Windows 10 же используют менее 40% ПК-геймеров.

Ранее Microsoft приступила к принудительному развертыванию проблемного обновления 24H2 для Windows 11. Оно будет установлено в обязательном порядке, причем в фоновом режиме, и без возможности отказаться от него.

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