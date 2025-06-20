На начало июня 2025-го, разрыв между Windows 11 и "десяткой" сократился до 1,19%.

Как показывают данные аналитического агентства Statcounter, разрыв между Windows 11 и W10 сократился до исторического минимума. Пользователи все чаще оставляют старую версию операционной системы от Microsoft в пользу актуальной ОС.

На начало июня 2025-го доля Windows 11 достигла своего пика в 47,73%, тогда как Windows 10 удерживает 48,92% рынка. Таким образом, разница составляет всего 1,19%, и если тенденция сохранится, смена лидера – вопрос ближайшего времени.

Одной из наиболее очевидных причин всплеска популярности Windows 11 считается окончание поддержки "десятки", которое намечено на 14 октября. Пользователи активнее переходят на новую систему – либо вместе с покупкой нового ПК, либо модернизируя уже имеющееся железо, которое соответствует требованиям.

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Для сравнения: год назад, в июне 2024 года, Windows 10 занимала около 66% рынка, в то время как на долю Windows 11 приходилось меньше 30%. С тех пор обе системы постепенно сближаются в статистике.

Для тех, кто не торопится с обновлением, Microsoft впервые предложит 12-месячное продление предоставления патчей безопасности для Windows 10 за 30 долларов. Но купить такую поддержку можно будет лишь на один год без возможности дальнейшего продления.

К слову, Windows 11 уже давно является самой популярной ОС в Steam. В июне 2025-го общая доля 11-ки составляет 60%. Windows 10 же используют менее 40% ПК-геймеров.

Ранее Microsoft приступила к принудительному развертыванию проблемного обновления 24H2 для Windows 11. Оно будет установлено в обязательном порядке, причем в фоновом режиме, и без возможности отказаться от него.

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