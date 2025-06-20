Температура к концу недели повысится, но местами будут дожди с грозами.

На выходных, 21 и 22 июня, погода в Украине изменится. Похолодание, которое сегодня пришло в нашу страну, продлится недолго. В субботу еще будет свежо и местами пройдут дожди с грозами, а уже в воскресенье температура повысится. Осадки продолжатся, но уже не такие интенсивные. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +13°, а днем +20°, небольшая облачность, гроза.

Во Львове в субботу ночью +8°, днем +20°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +9°, днем +24°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность. В воскресенье - практически безоблачно, ночью +14°, днем +25°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +13°...+21°. В воскресенье температура будет +11°...+24°, небольшая облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +21°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +15°...+25°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +11°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +13°...+21°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит +14°...+23°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +11°...+19°. В воскресенье +12°...+22°, небольшая облачность, легкий дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье ночью ожидается +13°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +11°, днем +20°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +23°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +21°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +13°, днем +22°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +7°, днем до +16°. В воскресенье ночью температура составит +3°, днем столбики термометров покажут +21°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +9°, днем +21°, небольшая облачность. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +9°, днем +24°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +19°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +8°...+24°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +20°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +7°...+25°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +15°...+27°.

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