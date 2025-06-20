Иран все подготовил для создания ядерной бомбы, но никак не может решиться на последний шаг.

По данным американской разведки, Иран все еще не принял окончательного решения о создании ядерного оружия. Однако, по их данным, толчком к этому может стать нападение на главный объект по обогащению урана или убийство Израилем верховного лидера Ирана, пишет The New York Times.

Издание собрало мнения представителей разведки и американских чиновников о том, насколько Иран близок к обладанию ядерным оружием. Главный вывод в том, что не смотря на атаки Израиля, Иран все еще не перешел к финальным работам.

"Иранские лидеры, скорее всего, примут решение о создании бомбы, если американские военные атакуют иранский объект по обогащению урана Фордо или если Израиль убьет верховного лидера Ирана", - цитирует NYT представителей американской разведки.

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Вместе с тем, американские чиновники подтвердили журналистам, что Иран провел значительную работу над своим ядерным блоком. С 2003 года, когда верховный лидер аятолла Али Хаменеи издал постановление о разработке ядерного оружия, там уже накоплен большой запас обогащенного урана. Этот фактор сам по себе американские официальные лица оценивают, как угрозу.

Издание сообщает, что на встрече в Белом доме директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил чиновникам, что Иран очень близок к созданию ядерного оружия. А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала журналистам, что после принятия окончательного решения на создание ядерной бомбы Ирану понадобиться не более двух недель. По другим оценкам чиновников, указывает NYT, речь может идти о более долгом сроке. Но в любом случае, речь идет о месяцах, а не годах работ.

Атаки на ядерные объекты Ирана

Как писал УНИАН, Израиль уже неоднократно атаковал ядерные объекты Ирана. Очередной ядерный реактор Израиль поразил 19 июня. На этот раз целью атак был неработающий реактор в Араке. В ЦАХАЛ заявили, что удар был нанесен в рамках усилий по предотвращению получения иранским режимом ядерного оружия.

Напомним также, что главный ядерный объект Ирана – это завод по обогащению урана в Фордо. Он скрыт глубоко под скальными породами. При этом эксперты отмечают, что оружием для поражения скрытой части иранской ядерки обладают США. Американцы разработали бункерную бомбу, которая может пробивать до 60 метров породы перед взрывом. Она еще никогда не использовалась, но по техническим характеристикам считается достаточной для ударов по подземному заводу в Фордо. Остается также вариант ударов по Фордо американским тактическим ядернім оружием.

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