Коваленко отметил, что Россия и в дальнейшем хочет продолжать войну и сломать украинское общество.

Россия планирует продолжать терроризировать украинские города атаками дронов, сочетая их с информационными кампаниями. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он отметил, что Москва планирует распространять две информационные кампании.

"На международную аудиторию будут распространять нарратив, что именно Россия открыта к переговорам и вынуждена воевать, "потому что Украина будто хочет", а на внутреннюю украинскую сегментировано будут распространять тезисы, что "Украина будто не способна защититься и Россия способна разрушить все", требуя от общества капитуляции", - сказал Коваленко.

Он добавил, что Украине важно выдержать это давление. В то же время он отметил, что Силы обороны уже готовят решение против роевых дроновых атак РФ.

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"Информационное противодействие - также. Но тактику врага надо знать, чтобы понимать цели. Войну Россия хочет продолжать и там думают, что смогут сломать именно украинское общество и добиться капитуляции тыла. Это у них не получится", - добавил Коваленко.

Атаки на РФ: важные новости

В ночь на 20 июня российские оккупанты нанесли очередную атаку "Шахедами". Под ударом оказалась Одесса. По данным главы Одесской ОГА, из-за российской атаки пострадали два человека.

Впоследствии в ГСЧС области рассказали, что в городе зафиксировано более 10 попаданий, в результате которых возникли масштабные пожары. Также стало известно об одном погибшем, а количество пострадавших возросло до 14 человек.

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