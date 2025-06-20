Артист призвал немедленно сообщать в СБУ, если российские спецслужбы вербуют на совершение преступлений.

Известный украинский стендап-комик Василий Байдак присоединился к информационной кампании Службы безопасности Украины (СБУ), цель которой - противодействие вербовке несовершеннолетних со стороны российских спецслужб.

Как сообщил пресс-центр СБУ, Байдак стал главным героем видеоролика, в котором подростков предостерегают от попадания на крючок российских спецслужб. Ведь те сейчас активно ищут в социальных сетях исполнителей тяжких преступлений: поджогов, диверсий и терактов.

"Россияне пытаются использовать наших детей как оружие против Украины. Для них нет ничего святого. Они превращают несовершеннолетних в террористов-смертников, взрывая их. Дети думают, что это игра, хотя на самом деле платят своими жизнями за участие в ней", - отметил Байдак.

Он призвал молодежь немедленно обращаться в СБУ, если российские спецслужбы вербуют на совершение преступлений.

Как сообщал УНИАН, накануне контрразведка СБУ и Национальная полиция задержали агента ФСБ, который по заказу врага должен был совершить заказное убийство в столице Украины.

Для совершения преступления киллер получил от куратора координаты тайника, из которого забрал пистолет Макарова и 50 патронов к нему. По материалам дела, вражеским агентом оказался 33-летний мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть и начал работать на оккупантов. После вербовки агент прибыл в Киев, где в качестве "тестового задания" сначала поджег несколько авто Сил обороны.

По данным источников УНИАН в спецслужбе, злоумышленником является Чесноков Александр Сергеевич, уроженец города Симферополь.

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