Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 20 июня, вырос на 14 копеек и составляет 41,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 48,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 47,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу составляет 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 20 июня, вырос и составляет 48,54 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 20 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,69 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщалось на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня усилила позиции. Официальный курс евро установлен на уровне 47,86 грн за один евро, то есть гривня укрепилась 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины 20 июня подорожал на 13 копеек и составляет 41,98 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,35 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 20 копеек и составляет 48,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,70 гривни за евро.

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