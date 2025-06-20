УНИАН делится впечатлениями о третьем фильме знаковой британской хоррор-франшизы.

19 июня 2025 года в украинский прокат вышел постапокалиптический фильм ужасов "28 лет спустя" (28 Years Later) – долгожданное продолжение культовой франшизы нулевых о вирусе ярости, опустошившем Великобританию. Удалось ли Дэнни Бойлу и Алексу Гарленду удержать уровень первого фильма, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В 2002 году британский режиссер Дэнни Бойл, который на тот момент уже успел заработать себе имя в уважаемом киносообществе благодаря фильмам "На игле" и "Пляж", выпустил научно-фантастический фильм ужасов "28 дней спустя". Сценарий к нему написал британский начинающий писатель Алекс Гарленд, ставший известен благодаря своему дебютному роману "Пляж" 1997 года, который Бойл взялся экранизировать через три года с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Так и началось их многолетнее сотрудничество.

События "28 дней спустя" происходили в Британии начала нулевых. После того как безрассудные экоактивисты выпустили из лаборатории инфицированных вирусом ярости шимпанзе, болезнь быстро распространилась на всю страну, превратив большую часть жителей в кровожадных монстров. Главный герой фильма – велокурьер Джимми в исполнении тогда еще малоизвестного ирландского актера Киллиана Мерфи – через 28 дней после начала эпидемии вышел из комы в пустой больнице, куда он ранее попал после автомобильной аварии. Блуждая по пустым улицам Лондона, он наталкивается на толпу инфицированных, а также встречает еще нескольких человек, которым удалось спастись. Вместе они пытаются выжить и найти безопасное место, однако, разумеется, сделать это почти нереально.

Видео дня

Снятая за скромные 8 миллионов долларов лента сумела собрать в прокате более 80 миллионов, что сделало ее одним из самых прибыльных хорроров года. А, главное, она получила положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей, быстро обретя культовый статус. Критики положительно оценивали режиссуру Бойла, а также актерскую игру, операторскую работу, атмосферу и саундтрек. И хотя фильм не содержал классических зомби как восставших из мертвых, сам Бойл признавался, что вдохновлялся именно этим жанром.

В 2007 году вышло продолжение фильма под названием "28 недель спустя", однако в этом случае ни Бойл, ни Гарленд не работали над лентой, лишь ограничившись продюсерскими функциями – из-за накладок в рабочих графиках, ведь именно тогда они снимали космический хоррор "Пекло", премьера которого также состоялась в 2007 году.

Вместо этого ленту снял испанский режиссер Хуан Карлос Фреснадильо, также выступив одним из сосценаристов – до этого он получил положительные оценки за триллер "Интакто" 2001 года. Его видение франшизы кардинально отличалось от первого фильма. Если "28 дней спустя" была довольно атмосферной камерной лентой, которая все же вселяла хоть какую-то надежду на лучшее, то "28 недель спустя" был более масштабным проектом, пронизанным ощущением сплошной безысходности.

По сюжету фильма, через полгода после вспышки вируса ярости эпидемию удалось взять под контроль – практически всех инфицированных истребили, а уцелевшие люди начали возвращаться в города. Международный контингент военных во главе с армией США прибыл в Лондон, чтобы все проконтролировать, а главные герои – двое подростков Тэмми и Энди, которые на момент вспышки были на экскурсии за границей – вернулись в город и воссоединились со своим отцом Доном, который бросил их мать Элис, убегая от инфицированных. Но впоследствии дети решили вернуться в свой дом и там нашли обессиленную мать – врачи выяснили, что она является бессимптомным носителем вируса из-за редкой генетической особенности (которая, вероятно, также передалась ее детям). Впрочем, женщина все равно была заразна, поэтому когда Дон пришел к ней извиниться за свой поступок, он инфицировался, и вирус быстро снова охватил все вокруг. Американские военные, тем временем, приняли решение никого не жалеть и истреблять всех – и инфицированных, и здоровых. В конце фильма стало понятно, что вирус распространился и на континентальную Европу.

Эта лента также получила положительные отзывы от критиков, хотя и не избежала сравнений с первым фильмом. В прокате картина сумела собрать более 65 миллионов долларов при бюджете 15 миллионов долларов.

С тех пор прошло много времени. Бойл успел снять еще несколько успешных фильмов ("Пекло", "Миллионер из трущоб", "127 часов", "Транс", "Стив Джобс"), получить "Оскар", поработать в театре, а также поставить церемонию открытия Олимпийских игр в Лондоне. В свою очередь Гарленд, который также выступил сценаристом "Пекла", после 2007 года решил работать исключительно в киноиндустрии. В частности, он написал сценарии к фильмам "Никогда не отпускай меня" и "Судья Дредд", а в 2014 году дебютировал как режиссер с научно-фантастическим фильмом "Ex Machina" (и сразу получил номинацию на "Оскар" за оригинальный сценарий). После этого он выпустил еще четыре фильма ("Аннигиляция", "Мужской род", "Восстание штатов", "Боевые действия"), а также мини-сериал "Разработки".

Слухи о возможном продолжении франшизы "28 дней спустя" ходили еще с 2007 года, обрастая многочисленными слухами и теориями, однако лишь в начале 2024 года была объявлена первая официальная информация о перспективах проекта. В апреле того же года были названы первые имена исполнителей главных ролей и другие детали. В частности, тогда стало известно, что продолжение франшизы получило название "28 лет спустя" и будет состоять из двух частей.

О чем фильм

В целом сюжет "28 лет спустя" не имеет прямой связи с предыдущими фильмами франшизы – все персонажи здесь новые. Впрочем, для лучшего понимания этой вселенной все же стоит посмотреть остальные фильмы (ну или хотя бы почитать их краткий пересказ в "Википедии"), ведь в новой ленте особо не объясняется, откуда взялся вирус, как он передается, каковы его признаки и можно ли его преодолеть – очевидно, по замыслу авторов, зритель и сам уже должен все это знать из предыдущих частей.

События нового фильма происходят почти через 30 лет после первого инфицирования вирусом ярости. В остальном мире инфекцию удалось преодолеть и жизнь там идет привычным для нас образом, тогда как Великобритания была объявлена зоной карантина. Те, кому удалось выжить, остались брошенными на произвол судьбы и живут небольшими изолированными группами. Тем временем, военные корабли НАТО еще и патрулируют воды вокруг Туманного Альбина, чтобы никто туда не попал и, главное, не выбрался оттуда.

Одно из уцелевших сообществ нашло убежище на небольшом острове в Шотландии, соединенном с материком надежно защищенной дамбой, пройти по которой можно только в отлив. За три десятилетия эти люди в своем быту откатились на много лет назад – здесь ценят полезные ремесла и охоту, у них нет привычных нам благ цивилизации и действует целый ряд строгих правил.

Все мужчины на острове с малых лет вынуждены учиться охотиться, используя лук и стрелы, ведь им периодически приходится выходить на материк, чтобы пополнить припасы. 12-летний Спайк, который живет на острове со своими молодыми родителями Джейми и Ислой, которые сами уже почти не помнят жизни за пределами острова, как раз впервые выходит на материк в компании жесткого, но заботливого отца. Джейми рассказывает сыну, как не только защититься от инфицированных, но и как уничтожать их.

Тем временем, Спайка манит внешний мир – он стремится узнать о нем как можно больше, а также отыскать врача, который смог бы помочь его матери. Отправляясь в темное сердце материка, парень понимает, что изменились не только инфицированные, но и другие люди, которые выжили.

В частности, парень узнает, что среди инфицированных есть как медленные и относительно безопасные особи, так и так называемые "альфы" – те, кто эволюционировал: они больше, сильнее, быстрее, а, главное, способны к организации и даже каким-то зародышам мышления.

Поскольку же, как уже отмечалось выше, новая часть франшизы о вирусе ярости поделена на две части, полноценного финала ожидать не стоит. Из хорошего – продолжения придется ждать относительно недолго: уже в январе 2026 года на экраны выйдет лента "28 лет спустя: Костяной храм" (28 Years Later: The Bone Temple). Этот фильм снимали фактически параллельно с "28 лет спустя" по сценарию Алекса Гарленда, однако режиссерское кресло Дэнни Бойл передал Нии ДаКосте – режиссеру успешного хоррора "Кэндимен" и провального супергеройского экшна "Марвелы". Сам Бойл в этом случае остался лишь продюсером.

Актеры и персонажи

Главным героем фильма является именно Спайк – мальчик, рожденный почти через два десятка лет после начала эпидемии ярости. Он зажат в новом мире, ограниченном скромной территорией и примитивным мировоззрением. Но с самого начала становится понятно, что Спайк стремится к гораздо большему, чем та жизнь, которую принял его отец, также ребенок нового порядка. Несмотря на страх и неопытность, Спайк решает исследовать все вокруг, что, возможно, когда-то станет ключом к спасению его собственного сообщества.

Роль Спайка в фильме довольно уверенно исполнил юный британский актер Альфи Уильямс, которому на момент съемок было 13 лет. Это его первая большая роль – до этого наиболее заметным появлением на экранах для него была небольшая роль в одном из эпизодов сериала "Темные материи".

Между тем, роль отца Спайка исполнил один из главных британских красавцев современности Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд", "Каскадер","Носферату"). Джейми – типичный представитель нового поколения поселенцев острова: строго воспитанный, нацеленный на выживание, мечта всех местных девушек. Он предпочитает оставаться на острове, а выходить за его пределы только при крайней необходимости – то есть на охоту, которая здесь считается героическим поступком. В то же время, он действительно любит своего сына и заботится о нем, а также хочет, чтобы тот стал достойным представителем сообщества – для этого он даже значительно приукрашает его достижения во время первой охоты.

На контрасте с отцом предстает мать Спайка – Исла в исполнении очаровательной Джоди Комер ("Байкеры","Последняя дуэль", сериал "Убивая Еву"). Она не хочет, чтобы сын так рано начинал ходить на охоту, а вместо этого предпочла бы видеть его в школе. Ислу постоянно беспокоят сильные боли и потеря памяти, и именно ее состояние становится тем мостиком, который подталкивает Спайка выйти за пределы зоны комфорта.

Также важную роль в фильм сыграл персонаж Рейфа Файнса ("Список Шиндлера", "Английский пациент", "King's Man: Начало", "Меню") – доктор Келсон, до сих пор живущий на материке, на поиски которого отправляется Спайк. Все в поселке считают его сумасшедшим и даже боятся, однако именно он способен дать много ответов на вопросы, которые задает главный герой. Эта встреча без преувеличения становится для него судьбоносной.

Разряжает сюжет появление военного НАТО из Швеции Эрика в исполнении молодой шведской звезды Эдвина Райдинга (сериал "Молодые монархи"), чей патрульный катер выбросило на остров после аварии – теперь он понимает, что уже не сможет выбраться: кто попал в зону карантина, тот там и останется. Как пришелец из другого мира, он чуть-чуть приоткрывает Спайку глаза на то, как живет остальной мир. Что-то парню совершенно непонятно, что-то его смешит, а что-то завораживает.

Тем временем, британский боец ​​ММА Чхи Льюис-Парри ("Гладиатор II", "Крейвен-охотник") воплотил образ Самсона (как его называет доктор Келсон) – сверхразвитого физически альфы из рядов инфицированных.

В целом, все персонажи, встречающиеся Спайку во время путешествия или сопровождающие его, становятся для него своеобразными проводниками, каждый по-своему важен.

Кроме того, в главном касте "28 лет спустя" анонсировалось появление Джека О'Коннелла ("Несломленный", "Эми Уайнхауз: Back To Black", "Грешники", сериал "Северные воды") в роли лидера безумного культа Джимми Кристала. Впрочем, здесь он ограничился лишь парой минут на экране – очевидно, этот персонаж получит гораздо больше развития в следующей части (собственно, именно с истории этого героя и начался фильм "28 лет спустя", так что он однозначно будет важным для дальнейшего развития событий).

Также в следующем фильме снова появятся героини Эрин Келлиман ("Легенда о Зеленом рыцаре", сериал "Сокол и Зимний солдат") и Эммы Лейрд ("Призраки в Венеции", "Бруталист") – последовательницы культа Кристалла, которые также вскользь появились на экране в "28 лет спустя".

В то же время, зрители так и не дождались появления персонажа Киллиана Мерфи – Джимми из "28 дней спустя". Спекуляции вокруг этого шли на протяжении многих лет, однако никакого официального подтверждения так и не последовало. Впрочем, фанаты не оставляют надежды увидеть его в следующем фильме, на это также намекают инсайдеры. Также в продолжении возможно появление Имоджен Путс в роли Тэмми Харрис из "28 недель спустя" – сама актриса неоднократно изъявляла такое желание, однако, опять же, никакой официальной информации в подтверждение этого не было.

Реакция на фильм

Первые допремьерные показы "28 лет спустя" начались еще с начала июня 2025 года, однако публике было строго запрещено делиться хоть какими-то комментариями о нем до официальной даты выхода, чтобы избежать утечек.

Впрочем, первые реакции уже начали просачиваться в прессу и соцсети: в основном ленту хвалят за общую атмосферу, актерскую игру, затрагивание важных тем и эволюцию сюжета по сравнению с предыдущими фильмами.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 69% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"28 лет спустя" нажимает на современные тревоги с яростной настойчивостью человека, зараженного вирусом ярости, создавая увлекательную и чувствительную поездку, которая превосходит все ожидания", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"28 лет спустя" однозначно станет подарком для тех, кто ждал продолжения в течение двух десятилетий. Лента впитала в себя все лучшее от предыдущих частей, но также добавила во франшизу больше души и надежды.

При этом Бойл и Гарленд через призму фантастического сюжета в присущей им обоим манере умело иронизируют над современными реалиями. Целую страну, охваченную страшной эпидемией, которую, впрочем, вполне реально преодолеть, бросают на произвол судьбы, без всякой помощи и сочувствия. А НАТО, полноправным членом которого является Великобритания, только и может, что патрулировать окрестные воды, наблюдая за хаосом издалека (вот вам и "пятая поправка" в действии).

В то же время, несмотря на общую атмосферу безысходности в фильме находится место для нескольких очень метких шуток, которые вовремя разряжают атмосферу в зрительном зале.

А еще Дэнни Бойл снова не изменил себе – он умеет снимать визуально прекрасное кино с отличным саундтреком и звуковым сопровождением, которое хочется пересматривать снова и снова. И бескрайние просторы Шотландии, и магнетическое звездное небо, и заброшенные церкви, и монументальные сооружения из костей – это все создает сочную картинку, которая еще надолго будет стоять у вас перед глазами.

Общая оценка – 9 из 10 баллов.

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Марина Григоренко