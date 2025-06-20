Сегодня в ряде областей ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В Украине на сегодня, 20 июня, объявили предупреждение о непогоде. Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о сильных порывах ветра, которые охватят большинство областей нашей страны.

"20 июня в большинстве западных, северных и центральных областей порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Из-за него в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

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По прогнозу, сегодня в Украине погоду Правобережья будет определять поле повышенного давления, а на Левобережье будет поле пониженного давления.

Днем в северной и восточной частях будет ощущаться влияние малоактивных атмосферных фронтов, поэтому там пройдет небольшой кратковременный дождь, а на остальной территории будет без осадков.

"Северо-западный ветер умеренной скорости в большинстве западных, северных и центральных областей будет усиливаться до 15-20 м/с, неся к нам еще одну порцию прохлады из северных широт, что наиболее ощутимым будет ночью на западе и севере страны, а днем уже повсеместно", - предупреждают синоптики.

По их данным, днем воздух прогреется до +15°...+20°, на Закарпатье - до 23°. В южной части столбики термометров покажут +21°...+26°.

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