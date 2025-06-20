Некоторым людям не нужны отношения для внутренней гармонии.

Некоторым людям одиночество дается сложнее, чем остальным, в то время как другим это намного легче, чем быть в отношениях. Как пишет психолог Марк Трэверс в статье для Forbes, новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Social and Personal Relationships, утверждает, что одиночество может быть сложным опытом, имеющим как преимущества, так и проблемы, в зависимости от вашей собственной точки зрения и социального окружения.

Исследователи опросили 11 взрослых, не состоящих в браке, разных возрастов и этнических групп об этих сложностях и выяснили три основных признака, что одиночество для вас полезно.

1. Вы знаете, что нет "правильного" времени для отношений

Движимые общественными ожиданиями, многие люди считают, что есть "правильное" время для одиночества — когда вы молоды и преследуете амбициозные карьерные цели или саморазвитие, но не когда вы старше. Когда вы становитесь старше, это внезапно становится причиной для беспокойства.

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Исследователи обнаружили, что по мере того, как мы становимся старше, наступает переломный момент, который испытывают многие люди, когда они либо решают полностью посвятить себя одинокими, либо сосредотачиваются на том, чтобы "остепениться" с кем-то.

При этом те, кто осознает свою ценность для компании, но склонны не навязывать себе временные рамки для того, когда уместно найти партнера, скорее всего, лучше справляются с одиночеством.

"Наши результаты показывают, что одиночки рассматривают одиночество как законный выбор образа жизни, требующий инвестиций (например, инвестиций в дружбу или хобби), и опровергают убеждения, что романтические отношения являются необходимым первым шагом для достижения определенных жизненных целей", — объясняют исследователи.

2. Вы знаете, что автономия и связь могут сосуществовать

Многие одинокие люди разрываются между сохранением автономии, которую, они верят, что одиночество им дает, и в то же время хотят глубокого чувства связи, которое, по их мнению, может дать только романтический партнер.

Однако исследования показывают, что отношения на самом деле процветают, когда оба партнера ощущают независимость в своей связи, и одиночество не обязательно означает отсутствие глубокой связи. Исследование 2021 года, опубликованное в Personality and Social Psychology Bulletin, показало, что одинокие люди, которые испытывают большее удовлетворение от своей дружбы, также испытывают большее удовлетворение от одиночества.

3. Вы отвергаете общественное давление и нормы, связанные с одиночеством

Многие одинокие люди борются с общественным давлением, чтобы найти партнера. Чтобы найти утешение в одиночестве, исследователи предполагают, что они должны сознательно и бессознательно отвергать эти нормы.

Многие участники сообщили, что им напоминали об их одиночестве косвенно, из-за их социального окружения. Другие участники вспоминали, как люди вокруг них делали прямые комментарии об их одиночестве, относясь к нему как к фазе, которая должна закончиться, а не как к совершенно естественному и приемлемому жизненному пути.

Быть одной в обществе, которое возвеличивает романтическую любовь, — нелегкий подвиг, но для многих это может быть глубоко освобождающим и приносящим удовлетворение, особенно для тех, кто освобождается от ограничений социальных ожиданий, связанных с отношениями.

На самом деле, здоровые отношения с одиночеством указывают на глубоко здоровые отношения с самим собой. И независимо от того, одиноки ли вы или состоите в партнерстве, осознание того, что романтические отношения — это не все и не конец вашей жизни, может по-настоящему освободить вас, подчеркивает Трэверс.

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