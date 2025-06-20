По словам Богдана Беспалова, звезду уже выписали из роддома.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно объявила о беременности, впервые стала мамой. Такую информацию сообщил блогер-сплетник Богдан Беспалов.

Он отметил, что Леся родила еще в воскресенье, то есть 15 июня. Также мужчина рассекретил пол малыша.

"Леся Никитюк в воскресенье родила мальчика. В Первом роддоме Киева. Сегодня выписалась. Тихонько, без шума. Папа малыша встретил и забрал. Пусть растут здоровыми и счастливыми", - написал Богдан в своем Telegram-канале.

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Кстати, сама Никитюк и ее избранник пока официально не комментировали эти слухи. Однако певица Lida Lee в своем Instagram уже поздравила телеведущую, но не уточняла с чем именно.

"Леся Никитюк, поздравляю, дорогая", - написала артистка.

К слову, Леся Никитюк находится в отношениях с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. В январе 2025-го мужчина сделал предложение телеведущей и она показала кольцо на пальце.

Напомним, ранее Леся Никитюк напугала состоянием своего любимца.

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