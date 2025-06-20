Его можно использовать для доставки грузов в опасные зоны.

Американские компании Honeywell и Near Earth Autonomy совершили первый полет автономного вертолета, построенного на базе европейского AW139. Об этом сообщает Defense Express.

"Это стало очередным шагом в программе воздушного логистического соединения (ALC) корпуса морской пехоты США", - говорят специалисты.

В рамках программы хотят создать автономные системы воздушной логистики, которые уменьшат риски для личного состава, а также увеличат скорость и масштабы операций.

Видео дня

Во время испытаний основные функции автопилота AW139 контролировало автономное бортовое программное обеспечение без участия пилота или оператора на земле. Таким образом, американцы снова показали, что серийные вертолеты можно превратить в БПЛА.

Неудивительно, что Honeywell и Near Earth Autonomy выбрали именно AW139. Это очень распространенная в мире машина, которую активно используют как военные, так и коммерческие пользователи. По состоянию на июль прошлого года изготовили более 1200 таких вертолетов.

Беспилотные вертолеты - что известно

Ранее американцы уже реализовывали похожие проекты. Например, был создан автономный вертолет на базе UH-60A.

Также возможности автономного полета тестировали на вертолете UH-72 Lakota. Как сообщалось, аппарат может перевозить около двух тонн основных грузов на высокой скорости в оперативно-значимых диапазонах.

Свой беспилотный вертолет хотели создать россияне. Его назвали "Термит". Несмотря на громкие заявления, он оказался сырым и недоработанным.

Вас также могут заинтересовать новости: