На переговорах о прекращении огня многое будет зависеть от готовности обеих сторон пойти на уступки.

На переговорах в Эр-Рияде в понедельник начнет проясняться ситуация о том, возможно ли заключить мирное соглашение между Россией и Украиной. Как пишет The Times, на переговорах в Саудовской Аравии станет понятно, от каких требований российский диктатор Владимир Путин готов отказаться, чтобы положить конец войне.

Ограничения на прекращение огня

Первой заявленной целью переговоров является повышение ясности относительно того, какие объекты будут закрыты для дальних ударов. Следующий пункт - распространение перемирия на Черное море.

При этом сторонники Украины подозревают, что Москва больше заинтересована в защите остатков своего флота и своих нефтяных объектов от ударов украинских беспилотников, чем в прекращении боевых действий на линии фронта, где ее сухопутные войска все еще добиваются успехов.

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Военный мониторинг

Президент Владимир Зеленский четко заявлял, что не хочет, чтобы война закончилась повторением Минских соглашений, а прекращение огня сейчас может выглядеть именно так, замораживая территориальные приобретения России за последние три года.

Встречным требованием Украины будет эффективный мониторинг и гарантии, чтобы не допустить, чтобы россияне дестабилизировали Украину и возобновили боевые действия. Этот мониторинг должен будет осуществляться западными разведывательными самолетами и спутниками.

При этом, хотя Россия пыталась наложить вето на дальнейший обмен разведданными, маловероятно, что такое требование выдержит переговоры, отмечает The Times.

НАТО и Украина

Россия категорически отвергает развертывание западных войск в Украине, в то время как Зеленский попытается настоять на том, чтобы Украина получила надежные гарантии безопасности от своих западных военных союзников.

Очевидно, что Украина не присоединится к НАТО – это уже четко заявил Трамп.

"Но что, если западные страны создадут военные учебные базы в определенных географических районах, например, к западу от реки Днепр? Армии НАТО выполняли такие миссии в Украине до вторжения 2022 года; прецедент есть", - пишет издание.

Однако пока что запланированные западные силы численностью 20 000–30 000 человек даже не описываются как миротворческие. Вместо этого рассматривается концепция "силы успокоения", которая будет время от времени проводить видимые патрули в западных украинских регионах, таких как Одессская или Львовская области.

"Если переговорщикам удастся продать такое скромное присутствие россиянам, это почти наверняка подорвет доверие к нему в глазах украинцев. Поэтому "подпорка", около 120 истребителей НАТО в Польше и Румынии, будет использована для гарантии сделки, став основным сдерживающим фактором для России", - пишет издание.

Вопрос территории

Президент Зеленский заявил, что его страна никогда не признает суверенитет России над оккупированными регионами, но также признал, что эту землю нельзя вернуть силой.

Некоторые предлагают формулу, в которой обе стороны признают, что нынешняя линия фронта является их фактической границей, но что статус оккупированных территорий еще предстоит определить, ссылаясь на пример перемирия в Корее 1953 года. Однако проблема в том, что это возвращает ситуацию к тому типу соглашения, которого Зеленский намерен избегать, поскольку он предполагает, что долгосрочные амбиции Путина по-прежнему заключаются в том, чтобы поглотить его страну по несколько провинций за раз.

Формирование будущего Украины

Два российских требования, которые могут легко сорвать этот процесс, — это прекращение поставок западного оружия и попытки ограничить размер украинских вооруженных сил.

Настойчивость России в ограничении размера и оснащения этих сил, вероятно, будет воспринята как явный признак того, что Кремль намерен снова вторгнуться, как только он обновит и восстановит свои собственные вооруженные силы. Поэтому Зеленский и европейские лидеры будут упорствовать в этом вопросе, вплоть до готовности увидеть провал прекращения огня, пишет The Times.

Однако пока неясно, насколько важна для Трампа и его советников сохраняющаяся военная жизнеспособность Украины.

Переговоры в Эр-Рияде

МИД Украины заявил, что украинская делегация не планирует встреч и контактов с российской. По словам спикера ведомства Георгия Тихого, второй раунд переговоров Украина рассматривает как технический и двусторонний, то есть только с делегацией США.

Как писало WP, темой переговоров в Эр-Рияде будет прекращение огня в Черном море и поставки зерна.

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