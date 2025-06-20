Новая сделка на фоне войны: ASVIO Investment Holding покупает страховую компанию 'Країна'

Несмотря на военное положение и высокую турбулентность на рынке, ASVIO Investment Holding планирует расширить присутствие в финансовом секторе приобретением страховой компании "Країна".

Сделка стала частью долгосрочной стратегии холдинга, который также владеет "Асвио Банком" и уже несколько лет инвестирует в новые направления во время полномасштабной войны. Об этом отметил глава набсовета холдинга Роман Ярошенко в интервью Дело.

По его словам главы набсовета холдинга, цель покупки - создание цифрового флагмана в сфере страхования. Холдинг намерен интегрировать IT-решения, которые уже применяются в банковском направлении, в новый сегмент. В частности, речь идет об опыте разработки платформы Garantiya.com, которая позволяет предприятиям осуществлять финансовые операции в онлайн-формате.

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"Это решение было не о выгоде здесь и сейчас, а о долгосрочной перспективе. Война рано или поздно завершится. Мы верим в Украину. Если бы не верили, то не инвестировали бы три года подряд - с самого начала полномасштабного вторжения. Приобретение страховой компании - далеко не самая крупная наша сделка за это время. Основную часть активов мы покупали на открытых аукционах у государства, тем самым поддерживая бюджет страны в чрезвычайно сложный период", - отметил Ярошенко.

Ярошенко подчеркнул, что в компании мыслят "на 10-20 лет вперед - как бы странно это сегодня ни звучало". По его словам, сделка происходит в соответствии с требованиями Антимонопольного комитета и Национального банка Украины.

Также в холдинге прокомментировали появление критики в некоторых медиа относительно этой сделки. Представители ASVIO уверяют, что соблюли все необходимые юридические процедуры, а негативные материалы, по их мнению, имеют признаки заказного характера.

Ранее холдинг также инвестировал в предприятия пищевой промышленности, в частности приобрел недвижимость бывшего завода "Росинка". "Тогда многие думали, что мы собираемся возводить жилье. Но спустя два года инвестиций и восстановления коллектива - мы уже в этом месяце запустили производство", сообщил он.

По словам Ярошенко, даже в условиях войны ASVIO продолжает инвестировать в Украину. Холдинг не останавливал работу с начала полномасштабного вторжения, создает новые рабочие места и реализует масштабные проекты в нескольких отраслях.