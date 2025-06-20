В списке есть Весы и Овен.

Сезон Рака открывает пространство для личного роста, осознанности и перемен. Несмотря на напряженное начало, когда Юпитер образует квадрат с Сатурном, удача будет особенно ощутима для четырех знаков: Рака, Весов, Козерога и Овна. Энергии этого периода подталкивают к новым шагам, уверенности и восстановлению внутреннего баланса, передает YourTango.

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Рак

Начало сезона приносит новые возможности, особенно в личной и профессиональной сфере. Поддержка Юпитера помогает укрепить уверенность и вдохновляет на смелые идеи. Новолуние 25 июня открывает путь к начинаниям, взаимодействию и развитию. Влияние Сатурна усиливает стремление к порядку, а гармоничные аспекты Меркурия и Венеры создают благоприятные условия для общения и финансовых решений. Полнолуние 10 июля укрепит партнерские связи.

Весы

Период с 20 июня ознаменуется признанием и результатами за прошлые усилия. Это подходящее время для профессионального роста. Однако потребуется внимательность в межличностных отношениях. Венера и Уран в Близнецах активируют стремление к обучению и новым перспективам. Плутон усиливает внутренние трансформации, способствуя осознанию личных приоритетов.

Козерог

Сезон Рака затрагивает сферу партнёрства, где важную роль играет поддержка и взаимопонимание. Новолуние помогает выстроить прочные связи. Венера и Уран подсказывают, как лучше подойти к вопросам финансов и ценностей. Полнолуние 10 июля в вашем знаке предлагает пересмотреть личные цели и отношения. Энергия Сатурна поможет восстановить внутренний порядок и сконцентрироваться на самоуважении и заботе о себе.

Овен

Период усиливает привязанность к дому и близким, а также способствует эмоциональному очищению. Новолуние в Раке открывает новый этап, позволяя отпустить прошлое и наладить более тёплые отношения. С 26 июня Меркурий подталкивает к творческому самовыражению. Влияние Урана и Венеры в Близнецах открывает путь к новым знакомствам и идеям. Полнолуние 10 июля направит внимание на цели и поможет понять свои подлинные мотивы.

Напомним, ранее был назван единственный знак Зодиака, которого ждет самый лучший год в жизни.

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