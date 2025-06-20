При этом новые "Шахеды" стало сложнее сбивать.

Ранее эксперты и военнослужащие заявляли и о том, что Украина потеряла технологическое преимущество в сфере производства дронов, и что на фронте чувствуется, что российские оккупанты начали профессионально применять беспилотные летательные аппараты. Кроме того, сообщалось, что Россия увеличила темпы производства дальнобойных дронов до 5 тыс. единиц в месяц. Половина из них является настоящими "Шахедами", а другая половина - имитаторами. Почему нам стоит волноваться и почему у нас мало времени - об этом УНИАН поговорил с Сергеем "Флэшем" Бескрестновым, специалистом в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Ранее вы написали, что Россия с такой динамикой "разнесет" нам всю страну "Шахедами". Что россияне очень масштабировали производство и еще масштабируют. И что если мы не начнем действовать прямо сейчас, то нашей инфраструктуре, производству и оборонным сооружениям "конец". Насколько Россия масштабировала производство "Шахедов"?

Насколько Россия масштабировала производство "Шахедов" - по разным оценкам - от пяти до семи раз. То есть, ГУР говорит - в пять раз, мне кажется - где-то в семь раз. Но это, тем не менее, ощутимо.

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Чем эти новые "Шахеды" отличаются от старых?

Отличаются технически только в том, что россияне пытаются максимально уходить от иранских комплектующих, устанавливая российские комплектующие и устанавливая китайские комплектующие. В крайнем случае, если не могут найти российские комплектующие. То есть, это "Шахеды", максимально сделанные из российских компонентов.

Почему тогда новые "Шахеды" стало сложнее сбивать?

Потому что они усложняют алгоритмы работы против стредств РЭБ (радиоэлектронной борьбы). То есть, устанавливается антенна, более стойкая к РЭБам. И это заставляет нас ставить большее количество источников РЭБ. Мы не успеваем это делать настолько быстро, насколько Россия меняет, скажем так, свои антенны.

Второе изменение - в тактике. Россияне каждый день экспериментируют. Сейчас они, например, становятся на круг и пытаются атаковать большие города большим количеством, проваливая нашу ПВО, проламывая ее, скажем так, массовой атакой.

То есть, постоянно они экспериментируют, выискивают тактику, выискивают коридоры, обходы наших мобильных огневых групп, по высотам и так далее. Поэтому их успешность зависит только от трех причин: это увеличение количества, это изменение тактики и это изменение средств защиты против наших РЭБ.

Какие у Украины есть сейчас средства для сбития, кроме "Пэтриотов", потому что пулеметами "Шахеды" уже не достать из-за того, что они стали летать гораздо выше? Какие Украина должна производить ракеты или беспилотники для того, чтобы сбивать "Шахеды"? Есть ли у нас элементная база для производства, и что нам вообще необходимо и в каких объемах необходимо производить для того, чтобы эта угроза была не такой острой?

Мы противодействуем "Шахедам" следующим образом: система РЭБ, которая не дает "Шахеду" точно навестись на цель, но, при этом, его не сбивает; мобильные огневые группы - это ребята, которые по всей стране пулеметами сбивают "Шахед" с земли; это средства авиации - это самолеты, вертолеты, малая авиация, которая летает, перехватывает "Шахеды", их уничтожает в воздухе; это средства ПВО - работа ракетами и комбинированными системами, например, "Гепард", по высоко летящим объектам. На данный момент другого не придумано.

Сейчас мы говорим про новое средство - это зенитные дроны-перехватчики. Это FPV-дрон, по большому счету, такой же по принципу как FPV, только имеющий определенную внешнюю форму и определенную систему управления, которая позволяет ему разгоняться до скорости 300 километров в час, догоняя "Шахеды" и взлетая на разные высоты.

И такие дроны должны быть везде, их должно быть много. Соответственно, выпуская такие дроны в Украине, мы не будем зависеть от западных поставщиков ракет, компонентов. То есть, здесь мы можем сами рассчитывать на себя и масштабировать это в тех количествах, которые нам нужны для борьбы с "Шахедами".

Это может быть полностью украинский продукт. Но для этого нужно обеспечить наличие этих дронов в большом количестве. И самое главное - создать экипажи по всей стране, которые будут уметь ими пользоваться и иметь практический опыт их использования. В совокупности с выявлением "Шахедов" и уничтожением их.

Почему вопрос стал сейчас актуальным, - потому что, по моей информации, россияне строят еще один завод. И им ничто не мешает масштабировать производство "Шахедов". У них налажены технологические процессы, у них есть где покупать комплектующие, где брать персонал, где брать помещения для всего этого. Поэтому им ничто не мешает увеличить производство "Шахедов" еще вдвое и еще втрое.

И если мы в будущем увидим количество атак "Шахедов" не 300-400 за вечер, а 800, то это будет большая проблема и мы должны быть к этому готовы заранее. А к этому все идет. И поэтому у нас не так много времени осталось для того, чтобы выработать эффективную контрмеру и эту контрмеру масштабировать по всей стране.

справка Сергей Бескрестнов Специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей «Флэш» Бескрестнов – украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, председатель ОО "Центр радиотехнологий" Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Занимал руководящие позиции в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь". С апреля 2022 занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. Изучает российскую военную технику (РЭБ, РЭР, связь, ударные БПЛА), стратегию ее применения и разрабатывает сценарии противодействия.

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