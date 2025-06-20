Агент прибыл в Киев, где в качестве "тестового задания" сначала поджег несколько авто Сил обороны.

Контрразведка Службы безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента ФСБ, который по заказу врага должен был совершить заказное убийство в столице Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, для совершения преступления киллер получил от куратора координаты тайника, из которого забрал пистолет Макарова и 50 патронов к нему. По материалам дела, вражеским агентом оказался 33-летний мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть и начал работать на оккупантов.

Отмечается, что во внимание российской спецслужбы дезертир попал уже находясь в СЗЧ, когда начал искать "легких денег" в Телеграмм-каналах. После вербовки агент прибыл в Киев, где в качестве "тестового задания" сначала поджег несколько авто Сил обороны.

Видео дня

В спецслужбе сообщили, что личность потенциальной жертвы на убийство киллер должен был получить от куратора в ближайшее время, после выполнения другого задания от врага - проведения разведки одной из воинских частей в Киеве.

"По инструкции российского спецслужбиста фигурант арендовал квартиру вблизи военного здания. Затем устроился курьером сервиса доставки, чтобы скрыто следить за периметром оборонного объекта. Сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали агента "по горячим следам" после поджога авто. По месту временного проживания фигуранта изъяты снаряженный к покушению пистолет и телефон, с помощью которого он контактировал с ФСБ", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период). Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По данным источников УНИАН в спецслужбе, злоумышленником является Чесноков Александр Сергеевич, 01.06.1992 года рождения, уроженец города Симферополь.

Также источники отметили, что по заказу куратора из ФСБ злоумышленник уничтожил автомобиль майора Национальной гвардии Украины. Этот офицер в 2022 году был отмечен высшей государственной наградой - Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" за эффективное выполнение задач, в частности - на Харьковщине.

Дело Сивковича - подробности

Как сообщал УНИАН, 11 июня тайный агент Службы безопасности Украины, который из соображений безопасности не назвал своего имени, рассказал о проникновении в московский офис бывшего регионала Владимира Сивковича, подозреваемого в Украине в государственной измене.

В частности, еще до начала полномасштабного вторжения СБУ инфильтрировала своего агента в московский офис, который возглавлял подозреваемый в государственной измене Владимир Сивкович. Бывший член запрещенной "Партии регионов" сотрудничал с российскими спецслужбами, проводил в Украине спецоперации и вербовал шпионов внутри страны.

Агент СБУ рассказал, что он работал под прикрытием и был водителем-помощником. Ему удалось войти в доверие к Сивковичу и собирать данные о работе офиса, подконтрольного спецслужбам РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: