В списке есть Лошадь и Дракон.

Энергия Металлической Обезьяны 20 июня приносит смелость, проницательность и завершение важного этапа. Этот день отлично подходит для тех, кто готов действовать, доверяя интуиции. Шесть китайский Зодиака особенно почувствуют это усиление удачи, передает YourTango.

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Обезьяна

Ваша энергия в центре внимания. Все, что казалось затянутым, внезапно сдвигается с мёртвой точки. Ваши слова - инструмент влияния: не спешите раскрывать всё сразу, держите интригу. Это день, когда вы не только получаете результат, но и закрываете важный долгий вопрос, освобождая путь новому изобилию.

Лошадь

Вы - в своей стихии. Спокойная уверенность приводит к нужным словам и решениям. Вас начинают слышать иначе. Как только вы отпускаете ситуацию, двери начинают открываться. Удача идёт за вами, как подтверждение того, что вы на верном пути.

Дракон

Обезьяна - ваш тайный союзник, и удача подкрадывается неожиданно: внезапный ответ, закрытие старой проблемы, второе дыхание. Все, что вы делали "в тени", начинает приносить плоды. Вам возвращаются силы и уверенность.

Свинья

Интуиция вас не подводила, и теперь это становится очевидным. Вас ждет приятный сюрприз - как эмоциональный, так и материальный. Больше не нужно оправдываться перед теми, кто не ценил вас раньше. Сила возвращается, с ней приходит и благополучие.

Кролик

Наступает момент прояснения. Вы перестаете сомневаться и начинаете действовать. Один разговор или принятый шаг может всё изменить. Удача проявляется в личных, глубинных ощущениях: становится легче дышать, и появляется подтверждение, вы движетесь в нужном направлении.

Крыса

День складывается так, будто всё было заранее задумано. Даже если кто-то попытается присвоить ваши достижения, вы получите признание. Возможно, вы получите сообщение, ответ или знак, который покажет: вы больше не в тени. Вы заслужили эту новую волну удачи, она уже рядом.

Напомним, ранее астрологи, у каких знаков заканчивается "черная полоса".

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