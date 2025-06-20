В отличие от лука и картофеля, морковь не всегда дает четкие признаки готовности к сбору урожая.

Сладкая, хрустящая морковь не только питательна и вкусна, но и доставляет удовольствие при сборе урожая, как будто ищите сокровище. Однако морковь может быть немного сложной для сбора урожая.

Издание Martha Stewart пишет, что в отличие от некоторых фруктов и овощей, она не продолжает созревать после извлечения из земли, поэтому, если собрать ее слишком рано, то получите мелкие, безвкусные корни. Если же ждать слишком долго, то получите деревянистые, горькие кусочки.

Признаки зрелости

В отличие от лука и картофеля, морковь не всегда дает четкие признаки готовности к сбору урожая. Однако садовод Эндрю Коэн поделился секретом.

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"Я собираю морковь, когда верхушка корня пробивается через землю, - говорит он. - Это главный признак зрелости".

Кроме того, если листва начала желтеть или поникать, то это хороший признак того, что морковь созрела.

Когда собирать урожай

Секрет сбора урожая моркови заключается в использовании оценки срока созревания.

"Срок созревания - это приблизительное количество дней, которое потребуется, чтобы урожай был готов к сбору с момента посадки семян или рассады. Когда приближается дата сбора урожая, следует проверить морковь, вытащив несколько штук из земли, чтобы посмотреть, достигли ли они нужного размера", - Марта Линч, управляющая фермой в Пенсильванском садоводческом обществе.

В зависимости от сорта, у большинства морковок срок созревания составляет от 60 до 75 дней с момента прорастания семн или примерно 9–10 недель.

Как собирать урожай

Когда вы будете готовы собирать урожай моркови, возьмите широкую садовую вилку и вилы или лопатку и выполните следующие действия.

Оцените размер. Счистите немного почвы вокруг верхушки одной моркови, чтобы проверить ее плечо, или верхнюю часть корня. Большинство полноразмерных сортов готовы к сбору урожая, когда плечи имеют диаметр около 2,5 см. Разрыхлите почву. Используйте инструмент по вашему выбору, чтобы разрыхлить почву вокруг моркови. Линч рекомендует оставлять около шести дюймов между инструментом и морковью, чтобы случайно не повредить ее. Осторожно вытащите. После того, как почва разрыхлена, возьмите морковь руками за место соединения зелени с корнем и потяните вверх, слегка покачивая. Обрежьте верхушки. Сразу после сбора урожая удалите зеленую листву, чтобы сохранить влажность, вкус и текстуру моркови. Если этого не сделать, зелень будет продолжать вытягивать воду и питательные вещества из моркови, быстрее высушивая ее и лишая сладости и хрусткости. Для достижения наилучших результатов оставьте около 1,5 см стебля, чтобы не повредить верхушку корня и овощ преждевременно не испортился.

Как хранить морковь

Если морковь входит в меню сегодняшнего обеда или ужина, промойте ее в прохладной воде и дайте высохнуть на воздухе. В противном случае не мойте ее пока, так как мытье может ускорить порчу. Вместо этого аккуратно счистите грязь, прежде чем поместить морковь в герметичный контейнер или пластиковый пакет в ящик для овощей в холодильнике.

"Морковь нуждается в холодной и влажной среде для максимального срока хранения и качества", - говорит Линч.

Чтобы она оставалась еще более хрустящей, перед тем как закрыть пакет, оберните ее слегка влажным бумажным полотенцем.

Не храните морковь рядом с яблоками или грушами. Эти фрукты выделяют этиленовый газ, который может придать моркови горький вкус или ускорить ее порчу.

Коэн говорит, что морковь может храниться в холодильнике от пары недель до месяца. Для оптимальной свежести не снимайте кожуру до момента приготовления, чтобы сохранить влажность моркови. Если вы хотите заморозить морковь, сначала бланшируйте ее, чтобы деактивировать ферменты, которые в противном случае могут ухудшить текстуру и вкус.

Ранее УНИАН писал, чем подкормить морковь, чтобы была хрустящей.

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