Жених украинской ведущей и актрисы Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук прокомментировал рождение сына.
Новоиспеченный папа признался, когда Леся родила и где он был в этот момент.
"Самый кайф этой жизни в том, что я был на задаче и в день отца стал отцом", - отметил он в подписи к опубликованному снимку в Instagram.
Леся Никитюк родила сына - что сообщалось
Напомним, утром 20 июня стало известно, что украинская артистка Леся Никитюк родила первенца.
Позже ведущая сама подтвердила данную информацию, опубликовав первые фото с малышом, сделанные во время выписки из роддома.
Новость о том, что Леся Никитюк вот-вот родит, появилась 16 июня. Артистка призналась, что узнала о своей беременности во время съемок фильма "Песики":
"Я никому ничего не сказала и дальше себе снималась в кино, как будто ничего не случилось. У меня совершенно не было токсикоза, никаких там гормональных скачков".
По ее словам, это "волшебный период" в ее жизни: "Я чувствую себя такой счастливой, такой спокойной".