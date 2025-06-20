Новоиспеченный папа признался, когда Леся родила и где он был в этот момент.

Жених украинской ведущей и актрисы Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук прокомментировал рождение сына.

Новоиспеченный папа признался, когда Леся родила и где он был в этот момент.

"Самый кайф этой жизни в том, что я был на задаче и в день отца стал отцом", - отметил он в подписи к опубликованному снимку в Instagram.

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Леся Никитюк родила сына - что сообщалось

Напомним, утром 20 июня стало известно, что украинская артистка Леся Никитюк родила первенца.

Позже ведущая сама подтвердила данную информацию, опубликовав первые фото с малышом, сделанные во время выписки из роддома.

Новость о том, что Леся Никитюк вот-вот родит, появилась 16 июня. Артистка призналась, что узнала о своей беременности во время съемок фильма "Песики":

"Я никому ничего не сказала и дальше себе снималась в кино, как будто ничего не случилось. У меня совершенно не было токсикоза, никаких там гормональных скачков".

По ее словам, это "волшебный период" в ее жизни: "Я чувствую себя такой счастливой, такой спокойной".

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