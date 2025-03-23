Каждая из многочисленных попыток перемирия за 11 лет войны была сорвана Москвой уже через сутки, поэтому надежд на устойчивое прекращение огня нет.

Украинцы не доверяют России относительно прекращения огня. Еще никогда Москва не придерживалась договоренностей в рамках перемирия, пишет The Wall Street Journal.

"Нельзя доверять"

Летом 2014 года Артем Кравченко вместе с сотнями украинских солдат отступал колонной из окруженного Иловайска, поверив в российские заверения о безопасном выходе. Однако к концу дня он оказался среди погибших побратимов на обочине дороги. Российские войска открыли огонь по украинским военным. Получив три пулевых ранения, Кравченко вынужден был пить собственную мочу, чтобы выжить.

"Они начали стрелять справа, мы пошли налево и там встретили еще одну засаду. Они просто обстреливали все со всех сторон", - вспомнил он.

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Такие события во время многочисленных договоренностей о перемирии за 11 лет войны заставляют многих украинцев сомневаться в последних мирных инициативах, которые продвигает президент США Дональд Трамп.

"Россияне дали нам четкий сигнал, что им нельзя доверять", - говорит Тарас Самчук, который также пережил выход из Иловайска и сейчас является офицером медицинского персонала запаса.

Ранее президент России Владимир Путин использовал каждую паузу в войне для укрепления своих позиций. Перемирия служили для усиления российских военизированных группировок, давления на Украину и Запад для политических уступок или продолжения атак, пока Киев ограничивали международные призывы к сдержанности.

Москва затягивает время

В понедельник в Саудовской Аравии представители США встретятся с российскими и украинскими переговорщиками, чтобы обсудить технические аспекты частичного прекращения огня, согласованного во время разговора Трампа с Путиным. Обе стороны заявили о готовности прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

На следующий день после переговоров Путин выдвинул условия для полного прекращения боевых действий, включая остановку поставок оружия Киеву и прекращение мобилизации в Украине. Киев мгновенно отверг эти требования, заявив, что они направлены на ослабление страны перед новыми нападениями.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любое прекращение огня должно сопровождаться гарантиями безопасности со стороны Запада. "Иначе Путин снова придет с войной", - заявил он.

Генерал Виктор Муженко, который возглавлял украинское войско с 2014 по 2019 год, отметил:

"Для России прекращение огня - это шанс на тайм-аут. Их условия направлены на ослабление украинской армии, а тем временем они мобилизуются и наращивают производство оружия".

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, опубликованного в начале месяца, 66% украинцев считают, что конечная цель России - уничтожение украинского государства. 87% убеждены, что Кремль не остановится на захваченных территориях и продолжит наступление.

Россия аннексировала Крым весной 2014 года, а затем начала поддерживать пророссийские группировки на востоке Украины. Украинская армия дала отпор, но уже в июне европейские лидеры призвали тогдашнего президента Украины к прекращению огня и переговорам с боевиками.

Как вспоминают украинские военные, Россия воспользовалась этой паузой для укрепления своих позиций и увеличения поставок вооружения боевикам. В результате они совершили неожиданную атаку на украинские позиции возле Славянска, убив четырех военных.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создала мониторинговую миссию для фиксации нарушений, однако не могла повлиять на ситуацию.

Владислав Селезнев, бывший представитель украинских вооруженных сил, отмечает:

"Ни одно из 25 перемирий в первые годы войны не длилось более суток. Вот почему я скептически отношусь к этому прекращению огня".

Прошлые нарушения Россией соглашений о перемирии лишь подтверждают эти опасения.

"Одна и та же картина"

Летом 2014 года российские войска окружили Иловайск, вынудив украинских военных договориться о "зеленом коридоре" для выхода. Путин лично заявил 29 августа, что поддерживает эту инициативу "во избежание ненужных потерь".

Однако после начала движения колонны российские военные открыли огонь. Кравченко помнит, как автобус, в котором он ехал, был прошит пулями, а водитель погиб за рулем.

Самчук, который на тот момент был боевым медиком, выжил, потому что его бронемашина смогла спрятаться в поле подсолнухов.

По данным военной прокуратуры Украины, в результате нападения погибли 366 украинских военных, еще 429 получили ранения. В результате Киев согласился на полное прекращение огня, что привело к политическим уступкам в пользу пророссийских группировок.

Несмотря на объявленный мир, российские войска продолжили наступление и зимой 2015 года атаковали Дебальцево, стратегически важный транспортный узел.

Переговоры в Минске о новом перемирии сопровождались очередным российским обстрелом. Украинские войска вынуждены были отступить, потеряв город.

Подполковник Юрий Брехаря отмечает:

"Каждый раз одна и та же картина. Как только объявляют прекращение огня, тот, кто его придерживается, тот и проигрывает".

Украинские военные отмечают, что Россия использует ту же тактику и сейчас, заявляя об "окружении" украинских войск в Курской области. По словам бывшего главнокомандующего Муженко, это "давление на западных партнеров и попытка дестабилизировать украинское общество".

Кравченко вспоминает, как перед выходом из Иловайска его товарищ, учитель истории Юрий Матущак, предупреждал, что российским обещаниям нельзя верить. Матущак погиб в засаде.

Полгода назад Кравченко потерял брата в бою. Теперь, работая в сельском хозяйстве, он наблюдает, как линия фронта приближается к его родному городу в Днепропетровской области.

"Я на 100% уверен, что этих клочков украинской земли, которые забрали россияне, им не хватит", - говорит он.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее Трамп заверил, что уже очень скоро достигнет полного прекращения огня между Россией и Украиной. Политик сказал журналистам, что прямо во время их разговора продолжаются переговоры "о разделе территории" между двумя странами. Он хочет прекратить войну, чтобы "остановить убийства и сэкономить американские деньги":

В то же время Трамп отказался сказать, рассматривает ли возможность введения санкций против России за продолжение нападений на Украину.

Как пишет CNN, президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин стремится к миру. Украина и ее европейские союзники скептически относятся к этому заявлению, поскольку Кремль неоднократно уверял в своей готовности к миру, но каждый раз отказывался подписать соответствующие соглашения.

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