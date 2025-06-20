По оценкам главы отдела систем безопасности, некоторые из преемников текущей "рассуждающей" модели o3 достигнут этого уровня.

Руководители OpenAI предупредили, что их следующее поколение моделей искусственного интеллекта (ChatGPT) может нести новые риски – вплоть до создания биологического оружия, позволят людям без научного образования создавать потенциально опасные вещества.

Хотя точные сроки появления высокорисковых ИИ не называются, глава отдела систем безопасности OpenAI Йоханнес Хайдеке подчеркнул, что "некоторые из преемников o3 достигнут этого уровня".

"Мы еще не в том мире, где есть что-то новое, совершенно неизвестное, создающее биологические угрозы, которые не существовали ранее. Мы больше беспокоимся о воспроизведении вещей, с которыми уже хорошо знакомы эксперты", – пояснил Хайдеке.

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Сложность ограничения ИИ заключается в том, что некоторые из тех же возможностей, которые могли бы позволить большим языковым моделям (LLM) совершать прорывы в медицине, также могут быть использованы во вред.

Он признал, что OpenAI и другим компаниям нужны системы обнаружения, способные предотвращать вредоносное использование с точностью выше 99%, а лучше – в пределах одного случая на сто тысяч. Вместе с тем важен человеческий надзор: мониторинговые команды должны быстро реагировать на инциденты, которые обходят автоматическую фильтрацию, и оперативно устранять потенциальную угрозу.

Еще в 2024 году OpenAI заявляла о разработке системы раннего предупреждения, способной блокировать попытки использования ChatGPT для получения данных, которые могли бы способствовать созданию биологического оружия. В апреле была внедрена система наблюдения за моделями o3 и o4-mini, отслеживающая потенциально опасные запросы, связанные с химическими и биологическими угрозами. Эти меры направлены на то, чтобы ИИ не давал инструкций, способных привести к разработке реального оружия.

Накануне ученные впервые нашли доказательства того, что ИИ может мыслить как человек. Это открытие может повлиять на развитие ИИ и изменить подход к оценке его когнитивных способностей.

Как УНИАН уже писал, более 52 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Причина – потенциал искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование.

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