Действительно ли Украина может оставить Москву без света зимой: эксперт оценил шансы

Теперь Украина вышла за пределы паритета и может ежемесячно отправлять в сторону России больше БПЛА, чем РФ в Украину.

Украинские беспилотники, крылатые и баллистические ракеты осенью и зимой могут стать эффективным инструментом для атак по некоторым объектам ближней и средней тыловой зоны на российской территории. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Эспрессо".

В частности, он прокомментировал предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россию может ждать тяжелая зима. По его словам, проблемы в РФ могут оказаться значительно серьезнее, поскольку у россиян нет поддержки в вопросах энергообеспечения, поэтому только Китай может их спасти.

"Другой вопрос - российская противовоздушная оборона, которая не нацелена на эффективное противодействие малогабаритным дозвуковым целям, использующим эффект низкой высоты полета", - цитирует "Эспресо" эксперта.

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Коваленко подчеркнул, что еще одним интересным моментом является масштабирование и использование Украиной тех или иных средств поражения. В частности, российские пропагандисты и "з-военкорреспонденты" заявили о том, что Украина вышла за пределы паритета и может ежемесячно отправлять в сторону России больше БпЛА, чем РФ в Украину, если говорить о тыловой части.

"Пока мы можем говорить о наличии и характеристиках использования баллистической ракеты дальностью до 300 км, которая была представлена. Другой момент - речь идет об обеспечении центра принятия решений в РФ - Москве, а это соответствующий круг энергетических узлов. Если эти узлы будут разрушены, не смогут даже элементарно функционировать хотя бы на 50%, это может привести к серьезной катастрофе для России. Поэтому я не удивлюсь, если Путин 9 мая пытался как-то намекнуть на разрешение проведения парада на Красной площади, то теперь будет намекать, чтобы ему не отключили свет во время его поздравления россиян с Новым годом. И вполне реально, что мы сможем отключить от цивилизации, от света Москву и Московскую область в этом году - с 2026 на 2027 год. И это вполне реальный сценарий", - считает эксперт.

Атаки дронов по РФ - последние новости

Ранее Reuters сообщал, что Московский НПЗ остановил свою работу после удара Сил обороны. По словам журналистов, в результате удара на предприятии была повреждена установка первичной переработки нефти, которая обеспечивает 53% мощности завода. В то же время издание отмечает, что один из блоков вскоре должен возобновить работу.

Также сообщалось, что в России после ночных ударов по нефтехранилищу пошел "мазутный дождь". В частности, на видео видно покрытую нефтяной пленкой реку Волготню в селе Волково в 20 километрах от Рыбинска.

"Я в шоке. Приехали, а у нас вся дача, вообще всё в этом мазуте. Все растения, всё. "Дождь" прошел", - цитируют СМИ одну из жительниц.

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