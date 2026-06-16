Добрые дроны СБУ, СБС, ССО, ГУР при участии ракетных войск и артиллерии нанесли визит на Московский НПЗ. Это достаточно крупный (до 12 млн тонн переработки в год) завод, который за последние 10 лет прошел существенную модернизацию.

Если б это была не Москва, то стоило бы углубиться в технические характеристики, оценку долей на рынке топлива столицы РФ и т.д. Однако, тут другое.

Во-первых, визит совершен в удачный момент: в день начала работы G7 во Франции; после варварской атаки России на Киево-Печерскую Лавру и другие гражданские объекты в Украине. Контраст - максимальный.

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Можно рассуждать, ответ это на российскую атаку или не ответ, а просто хорошая операция... Но это не имеет значения. Воспринимается как удачный ответ, показывающий, кто против кого/чего и за что воюет.

Во-вторых, это второй визит на МНПЗ за месяц. Предыдущий был 17 мая. Тогда ущерба технологическому процессу не было, теперь есть. То есть, несмотря на все дополнительные меры по усилению ПВО вокруг Москвы, украинские дроны проникают и несут опасность злодеям. А что же будет, когда допилят украинскую баллистику?

Что касается топлива: даже если московский завод разрушить полностью, дорогие москвичи почувствуют это в последнюю очередь. Кремль бросит все силы, чтобы обеспечить топливом столицу. И вот тут нюансик.

Если Москва начнет оттягивать топливо на фоне ажиотажа в регионах РФ в контексте курортного сезона и уборочных работ, станет больше разрывов в цепочках поставок. Надо максимально разъяснять дорогим россиянам: Москва забрала не только ПВО, но и топливо. Простаивая в очередях за бензином, посылайте лучи добра разжигателям войны и дорогим москвичам.

Что еще важно.

Кроме Москвы, сегодня ночью были наглядно охвачены заботой временно оккупированный Крым и Краснодарский край (по другим регионам РФ подождем уточнений).

Таким образом, это не была "истеричная атака", когда все силы бросили на российскую столицу ради краткосрочного информационного эффекта. Это вполне себе рабочая ночь для Сил обороны Украины. Рутина...

Из не такого масштабного, но очень хорошего: в станице Полтавская (Краснодарский край) поражены емкости ОАО "Полтавская нефтебаза". Данная компания является промежуточным звеном между (в основном) "Лукойлом" и потребителями, в т.ч. - через свою сеть заправок под брендом PNB (34 традиционных и 9 многотопливных АЗС). У "Полтавской нефтебазы" есть свой парк из порядка 25 бензовозов.

В данный момент (особенно на юге РФ) проблемой является не столько физическое отсутствие топлива в России, сколько обеспечение логистики. Выпадение из налаженной системы даже небольших, но исправно работавших звеньев (десять дней назад в Усть-Лабинске была успешно атакована и долго горела вторая (более крупная) нефтебаза данной компании), будет создавать проблемы в т.ч. и для российской оккупационной группировки. Потому что маневрировать топливом становится все сложнее.

Так что и отработка НПЗ, и последовательное выпиливание нефтехранилищ работают на один результат - провоцируют мыслительную деятельность россиян и поиск ответа на вопрос "а что же происходит?". И главное - ради чего?