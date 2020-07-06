Шестая годовщина освобождения Славянска и Краматорска: на Карачуне наградили десантников (фото)

Память погибших бойцов почтили минутой молчания.

В Донецкой области состоялись торжественные мероприятия, посвященные шестой годовщине освобождения Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки от российских оккупантов.

Возле мемориального комплекса на горе Карачун провели митинг и почтили погибших украинских героев залпами военного салюта, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко вручил бойцам Десантно-штурмовых войск награды за самоотверженность и стойкость, проявленные при выполнении задач в Донбассе.

Военнослужащих отметили нагрудными знаками "За воинскую доблесть" и "Знак почета" и медалью "За безупречную службу".

Память погибших бойцов почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 5 июля, отметили шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска.

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