Парламент 15 декабря в очередной раз продлил действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятого в 2014 году.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№4467).

Об этом свидетельствуют данные в карточке закона на сайте парламента.

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Отмечается, что сегодня, 24 декабря, закон был возвращен с подписью от президента.

Закон об особом статусе ОРДЛО: что известно

16 сентября 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, который на рассмотрение парламента внес на то время президент Петр Порошенко.

Планировалось, что закон будет действовать три года. Затем его действие ежегодно продлевали.

Закон предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 этого закона, в частности после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Согласно закону, временно особый порядок местного самоуправления вводится на три года, и "государство гарантирует в соответствии с законом, недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей".

Согласно закону, государство также гарантирует право использования русского или другого языка "в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любых других языков, их свободное развитие и равноправие".

15 декабря Верховная Рада продлила еще на один год действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

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Автор: Татьяна Поляковская