Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Авдеевке

Украинские военные отметили, что оккупанты, откровенно пренебрегая правилами ведения войны, сознательно подвергают опасности гражданское население.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли Авдеевку из минометов калибра 120 мм, разрушены два жилых дома.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

«Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня российские оккупанты из миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в населенном пункте Авдеевка. Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве «Лесная сказка». Здание загорелось, и пламя перекинулось на соседний дом.

«К счастью, в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал», - сообщили в пресс-центре.

Украинские военные отметили, что оккупанты, откровенно пренебрегая правилами ведения войны, сознательно подвергают опасности гражданское население.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрелов с начала года на Донбассе погибли 11 гражданских лиц.

Сегодня, 3 июля, боевики обстреляли населенный пункт Зайцево, в результате чего погибла местная жительница.

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