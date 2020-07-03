Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Авдеевке
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли Авдеевку из минометов калибра 120 мм, разрушены два жилых дома.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
«Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сегодня российские оккупанты из миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в населенном пункте Авдеевка. Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве «Лесная сказка». Здание загорелось, и пламя перекинулось на соседний дом.
«К счастью, в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал», - сообщили в пресс-центре.
Украинские военные отметили, что оккупанты, откровенно пренебрегая правилами ведения войны, сознательно подвергают опасности гражданское население.
Как сообщал УНИАН, в результате обстрелов с начала года на Донбассе погибли 11 гражданских лиц.
Сегодня, 3 июля, боевики обстреляли населенный пункт Зайцево, в результате чего погибла местная жительница.
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