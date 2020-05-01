Российские оккупанты 15 раз обстреливали ВСУ – бойцы дали ответ

Наши военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

Вчера вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Павлополя с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Песок враг вел огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Каменки обстреливал из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле населенных пунктов Авдеевка и Тарамчук противник применял гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а неподалеку Красногоровки зафиксировано использование вражеского станкового противотанкового гранатомета.

Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" российские наемники трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новотошковского. Для обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а поздно вечером использовали 32 артиллерийские снаряды калибра 122 мм.

По позициям неподалеку Новоалександровки, Новозвановки и дважды по Орехово враг вел огонь из минометов 120-го калибра, использовав 56 мин.

Возле Хутора Свободного противник выпустил 64 мины 82-го калибра по наших опорных пунктах, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Окрестности Новгородского оккупанты обстреливали из крупнокалиберных пулеметов.

30 апреля потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Тогда же наши военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

За текущие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" противник трижды обстреливал наши позиции близ Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного враг дважды применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов оккупанты использовали 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По окраине Южного враг вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского применял 82-мм минометы.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им была оказана первая медицинская помощь, и они оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

Агрессивные действия противника получили надлежащую оценку со стороны украинских защитников. Объединенные силы смогли решительно отреагировать на все случаи преступной активности оккупантов, заставив замолчать вражеские огневые средства. Потери противника уточняются.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.