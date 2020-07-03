Обстановка на Донбассе резко обострилась – Минобороны

Только за три часа боевики выпустили по украинским позициям 166 мин и произвели 40 выстрелов из артиллерии.

С начала суток обстановка на линии боевого столкновения на Донбассе резко обострилась: российско-оккупационные войска по состоянию на 12:00 совершили 12 прицельных обстрелов позиции Объединенных сил и применили минометы по Зайцево.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

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«Сегодня, 3 июля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Кроме 12 прицельных обстрелов наших позиций с начала текущих суток, преимущественно из тяжелого вооружения - минометов и артиллерии, российско-оккупационные войска утром применили минометы по населенному пункту Зайцево», - заявил он.

В целом, по словам Гуцуляка, только с около 5:00 до 8:00 оккупанты выпустили по украинским позициям на разных участках обороны 166 мин 120-го и 22 мины 82-го калибров, осуществили 40 выстрелов из артиллерии 122-го калибра.

Кроме того, вооруженные формирования РФ вели обстрелы из минометов различного калибра в районах населенных пунктов Хутор Вольный, Пивденное, Железное, Новотошковское, Шумы, Зайцево, Авдеевка и Орехово. В частности, после 5:40 в районе Новотошковского оккупанты кроме минометов вели огонь из артиллерии.

Также зафиксированы вражеские обстрелы из гранатометов и стрелкового вооружения вблизи Водяного, Хутора Врльного, Новотошковского, Авдеевки, Каменки и Старогнатовки.

«Защитники Украины, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, вели адекватные оборонительные действия, применяя дежурные огневые средства. По имеющейся информации, боевых потерь вследствие плотного вражеского огня среди наших героев-защитников нет. Потери оккупантов уточняются», - отметил представитель Минобороны.

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