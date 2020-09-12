В штабе рассказали, чем сейчас занимаются военные ВСУ.

В течение 11 сентября боевики не нарушали достигнутые 22 июля договоренности ТКГ. Ситуация в районе проведения ООС остается стабильной и контролируемой.

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Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Обстрелов зафиксировано не было, по всей линии разграничения наблюдался режим «тишины».

С начала этих суток нарушений со стороны боевиков тоже не зарегистрировали.

Кроме того, в штабе рассказали, чем сейчас занимаются военные ВСУ.

«В прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминированы более 10 гектаров территории и передано на уничтожение 42 взрывоопасных предмета», – говорится в сообщении.

А спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Так, 11 сентября восстановлены еще 10 домов, работы на 33 продолжаются.

51 гражданину оказана медицинская и психологическая помощь.

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Автор: Яна Ставская