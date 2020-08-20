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В штабе утверждают, что боевики не нарушали режим "тишины" с начала суток

07:42, 20 августа 2020
Война
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"Перемирие" на Донбассе действует с 27 июля / УНИАН

Об этом говорится в утреннем сводке штаба в Facebook.

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Огневую активность боевики проявляли вблизи Луганского и дважды у Попасной.

«Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли», - утверждают в штабе.

Погибших или раненых среди украинских военных нет. Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции.

«С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано», - говорится в сводке.

Ранее стало известно о четырех новых участках разведения сил на Донбассе.

Перемирие на Донбассе

  • С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
  • Российские оккупанты регулярно осуществляют отдельные неприцельные выстрелы с провокационной целью.

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Автор: Яна Ставская

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