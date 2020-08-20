В штабе утверждают, что боевики не нарушали режим "тишины" с начала суток

Погибших или раненых среди украинских военных нет.

За прошедшие сутки в ООС зафиксировали три выстрела со стороны российских наемников.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба в Facebook.

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Огневую активность боевики проявляли вблизи Луганского и дважды у Попасной.

«Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли», - утверждают в штабе.

Погибших или раненых среди украинских военных нет. Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции.

«С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано», - говорится в сводке.

Ранее стало известно о четырех новых участках разведения сил на Донбассе.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Российские оккупанты регулярно осуществляют отдельные неприцельные выстрелы с провокационной целью.

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Автор: Яна Ставская